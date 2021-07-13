كشف المخرج عثمان أبو لبن، سبب غياب فيلم الكاهن عن موسم أعمال عيد الأضحى المبارك رغم الانتهاء من تصوير مشاهده منذ فترة.

وقال عثمان أبو لبن في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن فيلم الكاهن لم يكن مقررا طرحه في موسم عيد الأضحى من البداية لأنه ليس جاهزا بالكامل.

وأوضح عثمان أبو لبن، أن انتهاء التصوير لا يعني أن الفيلم جاهزا للطرح لكن العمل على إنهائه مازال جاريا، ومن الممكن طرحه في أغسطس أو سبتمبر المقبل.

المخرج عثمان أبو لبن مع أبطال فيلم الكاهن

وأشار المخرج عثمان أبو لبن مخرج فيلم الكاهن، أن هناك معلومات تتداول حول تقليل أعداد الجمهور في السينمات خلال الفترة المقبلة وتحديدا أثناء موسم عيد الأضحى، لذا قرار طرح الفيلم متوقفا على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن سلامة الجميع لها الأولوية.

قصة فيلم الكاهن

وتحدث عثمان أبو لبن لموقع صدى البلد، حول قصة فيلم الكاهن وقال إنه فيلم "ساسبنس وليس رعب"، ويتحدث عن اختراق الخصوصية الذي فعلته التكنولوجيا بالجميع، نافيا أن يكون شخصية إياد نصار في الفيلم مريضا نفسيا.

وقال المخرج عثمان أبو لبن، إن تصوير فيلم الكاهن استغرق حوالي 6 أسابيع، وتم بالكامل في مصر، معبرا عن سعادته بتوليفة النجوم المشاركة في العمل.

شراكة مصرية سعودية

نظم المخرج عثمان أبو لبن مؤتمرا صحفيا منذ يومين في إحدى فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل فيلم الكاهن وأعماله القادمة بالإتفاق مع شركة آد ديمنشن السعودية.

حضر المؤتمر سفير المملكة العربية السعودية في مصر أسامة نقلي لدعم المنتج زكي حسنين ومحمد زكي حسنين شركاء عثمان أبو لبن في أعماله المقبلة.

وأعلن عثمان أبو لبن خلاله تفاصيل وأبطال فيلم الكاهن أبرزهم درة، إياد نصار، محمود حميدة، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب وغيرهم.

كما كشف المخرج عثمان أبو لبن تفاصيل الأعمال المرتبقة له بالتعاون مع السعودية التي من أبرزها فيلم هيصة ومسلسل زغروطة.

تفاصيل فيلم هيصة

يستعد عثمان أبو لبن لبدء تصوير فيلم هيصة الذي ينتمي لنوعية الأفلام الشعبية ويعبر عن قصة طموح مجموعة من الشباب المصري، وهو تأليف محمد ناير.

فيلم هيصة هو بطولة عدد من النجوم الشباب، وأعلن مؤخرا أن الفنان أحمد داوود سيقدم دور لاعب كرة قدم.

تفاصيل مسلسل زغروطة

يقدم أيضا المخرج عثمان أبو لبن مسلسل جديد باسم زعروطة، وهو عمل ينتمي للدراما الاجتماعية يقدم في صورة حلقات منفصلة متصلة، وسيضم نجوما عربا وتنتهي كل حلقة فيه بـ"زغروطة".

مسلسل زغروطة هو مشروع عربي كبير بحسب وصف مخرجه عثمان أبو لبن، يستهدف إبراز مظاهر الفرحة في مختلف الدول العربية وشكل الزغروطة في الثقافات المختلفة.