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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طاجن لحم بالبطاطس والزيتون مع الشيف يسرى.. شاهد

طاجن لحم بالبطاطس
طاجن لحم بالبطاطس

قدم الشيف يسري وصفة تحضير طاجن لحم بالبطاطس والزيتون من خلال برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء .

طاجن لحم بالبطاطس والزيتون:

1 ك لحم قطع 
نصف كيلو بصل شرائح
كيلو بطاطس
ثمرة طماطم مبشورة
ثمرة فلفل حار
كوب زيتون اخضر
1 م ك زعتر
3 م ك زيت زيتون

وفى سياق اخر،مقادير وصفة تحضير صينية إفطار العيد وفقاً لما قاله الشيف يسري:

 

كيلو سجق شرقي

كيلو كبدة بلدي

 قطعة لية مكعبات

2 ثمرة فلفل أخضر

2 ثمرة فلفل أحمر حار

3 ثمرة طماطم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 ثمرة بصل

ملح وفلفل

كمون

كزبرة 

بهارات لحم

3 معالق كبيرة صويا صوص

زيت

سمن

طاجن لحم بالبطاطس والزيتون تتبيلة صدى البلد طاجن لحم

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