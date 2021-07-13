طلاب الثانوية عن اللغة الأجنبية الثانية: مش فاهمين حاجة من الألمانى ..فيديو

في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة ثاني أيام امتحان الشعبة الأدبية عدسة صدى البلد ترصد آراء الطلاب في امتحان اللغة الثانية الألمانية والفرنسية.

في البداية يقول رؤوف ثابت امتحان الألماني اليوم كان صعبا جدا وفي مستوى الطالب الألماني ويحتاج إلى وقت للتفكير وكانت الصعوبة تكمن في أسئلة القطعة.

وأضافت منة نصارى امتحان اليوم للغة الثانية الألماني في مستوى الطالب الدحيح ومش فاهمين حاجة وكان صعبا جدا وكانت تكمن الصعوبة في أغلب الأسئلة ولكن مقارنة بامتحان اللغة الألمانية الشعبة العلمية أمس كان أفضل.

وتابع سراج عمرو امتحان اليوم في اللغة الفرنسية في مستوى الطالب المتوسط َجميع الأسئلة من داخل المنهج وكان يتكون من ٣٣ سؤالا والوقت كان كافيا للإجابة والمراجعة.

وأشار على عبد الظاهر ان امتحان اللغة الفرنسية كان في مستوى الطالب المتوسط والصعوبة في الأسئلة تكمن في أسئلة القطعة والاختيار ولكن في المجمل الامتحان سهل.

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “ الشعبة الأدبية ” اليوم الثلاثاء وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا/طالبة

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.