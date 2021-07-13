ننشر خطة محافظة البحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى

شدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، والتواجد المستمر لكافة القيادات ، للعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها، مؤكداً على استمرار وتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق مدن ومراكز المحافظة للحد من فيروس كورونا.

خطة مديرية التموين

وأنهت مديرية التموين استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال الآتي:-

- تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة و الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والخضروات، بالاشتراك مع ( مباحث التموين - الصحة - الطب البيطري)، للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقوانين والقرارات التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجود فواتير تفيد مصدر السلع وللتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة داخل المجازر الحكومية.

- تكثيف تواجد مفتشي التموين بالشوارع والأسواق والمحلات العامة مع وقف جميع الإجازات لمفتشي التموين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

- متابعة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك للحفاظ على الأسعار وتوفير كافة الاحتياجات من اللحوم بأسعار معتدلة.

- قامت الشركة العامة لمجمعات البحيرة بتوفير السلع الاستهلاكية بفروعها المنتشرة بدائرة المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع وسوف يتم زيادة تلك السلع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

- تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية للتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من توافر حصة يوميا بالمخابز البلدية ومراقبة مدى كفاءة ارصدة الدقيق البلدي 82٪ للمخابز.

- تكثيف المرور على جميع محطات خدمات الوقود ومستودعات البوتاجاز بدائرة المحافظة للتأكد من توافر الوقود وأسطوانات البوتاجاز لزيادة استهلاك هذه السلع خلال فترة عيد الأضحى ولزيادة أعداد الوافدين من المحافظات الأخرى لاستخدام الطرق الساحلية وأماكن المصايف مرورا بالبحيرة والعمل على تلافي أي أزمة قبل حدوثها.

- المرور على شركات الجملة لتوزيع السلع الغذائية والتجار التموينية للتأكد من انتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها والتوزيع على أصحاب البطاقات بالكميات والأسعار المقررة.

استعدادات مديرية الطب البيطري



كما استعدت مديرية الطب البيطري بالبحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك فيما يلي:-

- تكثيف الحملات التموينية المشتركة مع الطب البيطري ومباحث التموين للمرور على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة وذبحها بالمجازر الحكومية وتواجد وفيرة من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة مع المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها.

- استمرار فتح كافة المجازر بصفة منتظمة يوميا اعتبارا من أول أيام شهر ذي الحجة وحتى آخر أيام العيد مع تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد.

- قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة ( التموين ومباحث التموين والشرطة ) بمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والمنتجات المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونيه و الذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

- تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة كافة الأعمال الأخرى.

استعدادات مديرية الصحة

ومن جانب آخر تم استعداد مديرية الصحة بالبحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفقا لما يلى :-

- استمرار عمل غرفة عمليات مديرية الصحة بشكل مستمر، والتواصل الدائم بغرف العمليات والإدارات الصحية والمستشفيات بنطاق المحافظة ورفع درجة الاستعداد والطوارئ .



- تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية والغذائية خاصة التي تبيع اللحوم والسلع اليومية للمواطنين، بالتنسيق بين مديريات( الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين)وشرطة المرافق) للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع.

- تكثيف الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف، وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

- رفع حالة الاستعداد بمستشفيات المحافظة والوحدات العلاجية واتخاذ كافة الاستعدادات بالمستشفيات لاستقبال أي حالة طوارئ أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

استعدادات مديرية الأوقاف

كما استعدت مديرية أوقاف البحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث سيتم أداء صلاة العيد سوف تقام بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة مع الإلتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي، حيث تم تحديد المساجد التي سوف تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك والتي تصل لحوالي 12697 مسجد على مستوى محافظة البحيرة مع التأكد من ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلية الشخصية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

