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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أرقام قياسية تنتظر موسمياني والشناوي وثلاثي الدكة حال تتويج الأهلى بالبطولة العاشرة

الاهلي بطل دوري ابطال
الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه والثانية على التوالي ومواصلة التربع على عرش الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي الزمالك ومازيمبي الكونغولي إلى 5 ألقاب.

 

ويرغب النادي الأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، لمعادلة الرقم المسجل باسم البرتغالي مانويل جوزيه والذي حدث من قبل عامي 2005 و2006 ليكون أول فريق في تاريخ البطولة يحقق هذا الانجاز في ثلاث مناسبات حيث توج الأهلي بلقبي 2012 و2013  أيضا.

 

موسيماني والساحر 

ويرغب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في صناعة التاريخ مع القلعة الحمراء على حساب كايزر تشيفز، بحصد لقبه الثالث في دوري أبطال أفريقيا، بعدما  قاد ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي إلى أول ألقابه في دوري أبطال أفريقيا عام 2016 والتتويج مع الأهلى 2020 على حساب الغريم التقليدي الزمالك فى نهائي القرن الشهير.

 

وسيصبح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ثاني أكثر مدير فني يحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلى بلقبين حال الفوز على كايزر تشيفز خلف صاحب الصدارة البرتغالي مانويل جوزيه المتوج بـ 4 ألقاب مع الشياطين الحمر أعوام 2001 و2005 و2006 و2008.

 

ومن المنتظر أن يتخطى بيتسو موسيماني كلا من الراحل محمود الجوهري وأنور سلامة وحسام البدري ومحمد يوسف، الذين توجوا بلقب دوري أبطال أفريقيا في مناسبة وحيدة مع النادي الأهلي.

 

الشناوي على خطى القائد التاريخي 

ويتطلع محمد الشناوي، حارس وقائد  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى صناعة تاريخ جديد مع القلعة الحمراء على حساب كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويرغب الشناوي  في تكرار إنجاز شادي محمد، قائد الأهلى السابق الذي رفع كأس دوري أبطال أفريقيا عامي 2006 و2008 ولكن حارس الشياطين الحمر سوف يتفوق عليه بحمل البطولة للعام الثاني على التوالي.

 

ثلاثي الدكة لمعادلة الزئبقي 


وينتظر الثلاثي وليد سليمان وسعد سمير ورامي ربيعة دخول التاريخ مع النادي الأهلي، حال الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز.

 

ولن يشارك وليد سليمان في المباراة النهائية بسبب الإصابة وكذلك سعد سمير ورامي ربيعة لأن ترتيبهم في الدفاع خلف الثلاثي بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ولكنهم سوف يكتبون التاريخ مع النادي الأهلي حال تحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخهم.

 

وسوف يتفوق الثلاثي رامي ربيعة ووليد سليمان وسعد سمير على عصام الحضري وأحمد فتحي وسيد معوض الذين توجوا بـ 3 ألقاب سابقة مع النادي الأهلي، حال الفوز يوم السبت المقبل باللقب الرابع لهم ومساواة الثنائي محمد بركات وشادي محمد.

الأهلى دوري ابطال افريقيا الزمالك مازيمبي بيتسو موسيماني محمد الشناوي وليد سليمان محمد بركات

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