انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببنها فى القليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى القليوبية من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بالقرب من معدية بطا دائرة مركز شرطة بنها بفرع دمياط وعلى الفور نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

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تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بورود بلاغ بمصرع شاب غرقا بالقرب من معدية بطا بفرع دمياط.



وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى لموقع الحادث وبالفحص تبين غرق شاب بالقرب من معدية بطا بمدينة بنها بفرع دمياط كما تبين ان الشاب مقيم بالفيوم وجرى نقل الجثة لمشرحة بنها التعليمى.

من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالخانكة، فيما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من والد الطفل "ح.ب" 4 أعوام من ذوي الاحتياجات الخاصة يتهم فيه "ع.إ"، 23 عامًا، بالاعتداء جنسيا على نجله بأن استدرجه وحصر عنه ملابسه واعتدى عليه.



جرى تشكيل فريق بحث وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



وبعرض المتهم على المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة فى القليوبية أمر بعرض الطفل المجني عليه على مصلحة الطب الشرعى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



من ناحية أخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزله بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالة الطفل للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة .



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحثى من فرع البحث الجنائى بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.



و بالمعاينة والفحص تبين أن "ستيتة ع" 45 سنة جارة والدة الطفل المجنى عليه "عمار ر" 6 سنوات بمنطقة القلج دائرة المركز على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وقامت بذبحه بواسطة سلاح أبيض ثم قامت بمساعدة زوجها "حماده ع" 47 سنة، ونجليها "محمد ح ع" 22 سنة و"ع ح ع"، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضى بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.



وتحرر المحضر بالواقعة وبمواجهة المتهمين بما تم، أدلوا باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة.