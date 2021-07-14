البنت قطعت قلبنا من العياط.. صاحبة فيديو قطار منوف تروي تفاصيل الواقعة

كشفت هناء زكي صاحبة فيديو اعتداء كمسري قطار على مواطن وابنته، تفاصيل الواقعة، والتي تمت في قطار منوف، قائلة: "قمت بالتصوير؛ بعد سماعي لضجة كبيرة وصراخ لطفلة، هرعت إليها، افتكرت في الأول إنها مخطوفة أو واقعة".



وأضافت: فوجئت بأن الناس بتقول أن مساعد الكومسري ضرب الرجل بالقلم عشان زود محطة زيادة عن ثمن التذكرة، وحدثت الواقعة في قرية "الحامول" فالكومسري بيقول له طلع 21 جنيه فرق التذكرة، فوالد الطفلة قال له والله العظيم ما معايا فلوس".



وتابعت هناء زكي صاحبة فيديو اعتداء كمسري قطار على مواطن وابنته، أنه بعض الركاب عرضوا دفع الأموال المطلوبة للكمسري الغرامة المطلوبة من مواطن في القطار، لكن الكمسري رفض، وقمت بتصوير الواقعة.



واستطردت “قال للكومسري هدفع الفرق في المحطة لما أوصل البلد، قال له والله ما أنت نازل، ولازم أسلمك للشرطة، وعندما بادرت بعرض دفع الفرق وقلتله حرام عشان بنته اللي بتعيط وقطعت قلوب كل الركاب ؛ فرد قائلاً: ”لا مش هاخد غير منه هو.. ولو ماجبش؛ هوديه الشرطة".



واكملت : " صوتي راح من الصراخ لان الكومسري إستفزني لرفضه أخذ الفلوس وبيقول لا لازم اسلمه ولازم يتحقق معاه عشان نعرف هو تبع مين أصلاً ؟! إزاي يعمل كده ؟ليه بيعمل كده ولصالح مين ؟! ".



وأشارت الى أن تطبيق القانون في تحصيل الثمن الخاص بالتذكرة لا بد أن يكون بروح القانون، قائلة : هل فيه نص في القانون بيقول لازم تبقى الفلوس من جيبه ؟، ما أنا عرضت وهو الي كان عايز يواصل في المشكلة".



واقعة قطار منوف



سادت حالة من الغضب بين المواطنين، الثلاثاء، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه مشادة بين كمسري قطار ومجموعة من الركاب داخل قطار منوف، ويظهر الفيديو مشادة بين سيدة مصورة الفيديو ومعها عدد من الركاب مع كمسري القطار ومساعدي قائد القطار بسبب صفع الكمسري لأحد الركاب أمام إبنته لعدم دفع التذكرة.

وقالت مصورة الفيديو، إن الركاب حاولوا حماية الراكب ودفع الغرامة بدلًا منه رحمة بابنته التي ظلت تبكي، إلا أنه رفض تحصيل الغرامة من الركاب وصمم على دفع المواطن لنفسه أو تحرير محضر ضده.

وأوضحت مصورة الفيديو أنها قامت بالتصوير بسبب استغلال قائد القطار والكمسري سلطتيهما في التعدي على المواطن وتجاوزا في حقه وإهانته أمام ابنته.

واستغاثت سيدة القطار مصورة الفيديو بالمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وقيادات السكة الحديد بمعاقبة قائد القطار ومساعديه ورفض تحصيلهم الغرامة وتعمدهم إهانة المواطن أمام ابنته.

تحرك عاجل من وزارة النقل

عقب انتشار الفيديو استدعت هيئة السكة الحديد كمسري قطار خط «منوف - القاهرة»، للتحقيق معه فيما نسب إليه في واقعة ضرب مواطن بـ«القلم»، داخل القطار، بسبب رفضه دفع غرامة ركوب القطار بدون تذكرة.

وبعده بأقل من ساعة أصدرت هيئة السكك الحديدية بياناً بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين كمسارى قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم إيقاف كمسارى القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري، مشيرة الى أن المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات المهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقاً للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب.

