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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كان بيركز جدا.. منة شلبي: الطفل يونس مطيع في "ليه لأ"

منة شلبي والطفل سليم
منة شلبي والطفل سليم

كشفت الفنانة منة شلبي تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل " ليه لأ ".


وقالت منة شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"   انا والطفل سليم « يونس»  كنا مصدقين  ما نفعله في المسلسل وخرجت المشاهد صادقة للمشاهدين، واشكر والده ووالدته  لأنهم تركوا الطفل سليم لنا، والطفل سليم كان مطيع جدا أثناء التصوير".

 

وأضافت منة شلبي:" الطفل سليم كان مركز ويشعر بالحماس، وروحه خفيفة في المسلسل، وتعلم ضرورة أن يكون صادقا فيما يقوله أثناء تصوير مشاهد المسلسل".

 

وأكملت منة شلبي:"  أشعر بالامتنان لكل مشاعر الحب والسعادة لدى الجمهور  بسبب مسلسل “ ليه لأ ، مضيفة:” اشكر الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة لانها سيدة على قدر كبير من الاحترام ".

 

القومي للمرأة يشكر مسلسل ليه لأ 

 

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة منة شلبى والفنان أحمد حاتم و تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف، على النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل طوال فترة عرضه.


وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها بهذا النجاح الذي حققه المسلسل ، مشيدة بروح الجماعة التي كانت واضحة خلال حلقات المسلسل ، كما أشادت بالإتقان والتكامل بين جميع عناصر العمل الفني  من سيناريو وتمثيل واخراج .
 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن فكرة المسلسل وطريقة الطرح كان لهما دور كبير في نجاح المسلسل ووصوله إلى قطاع عريض من الجمهور، مضيفة أن المسلسل نجح في تقديم فن هادف وراق يحمل معاني ومبادئ انسانية عظيمة و يعيد نشر قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع وعلي وجه خاص كفالة اليتيم ، وهي إحدى القيم النبيلة التي نادت بها جميع الأديان ".


العمل يسلط الضوء على النماذج النسائية


ودعت الدكتورة مايا مرسي صناع الدراما والسينما الى العمل على تسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة في المجتمع، مؤكدة على أن الدراما تلعب دوراً مهم ومؤثر في تعزيز النماذج والقيم الإيجابية في مجتمعاتنا  .


وتجسد منة شلبى فى المسلسل الذى تدور أحداثه فى 15 حلقة، دور طبيبة عيون، وتقدم شخصية "ندى " التى تسعى لتحقيق حلم الأمومة من خلال التبنى، وما تواجهه من صعوبات فى سبيل تحقيق ذلك.
 

المسلسل يشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمي

منة شلبي الطفل يونس ليه لا مسلسل ليه لا اخبار التوك شو

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