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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل لقاء محافظ الغربية بطفل متفوق من أطفال بلا مأوى

صدى البلد

كشف باسم المغازي الطالب المتفوق، من أطفال بلا مأوى، تفاصيل تكريم محافظ الغربية له، مؤكدا أن هذا التكريم سبب له سعادة بالغة.

 

وأكد باسم المغازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، أنه حصل على مجموع 90% في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه يلعب كرة القدم في نادي طنطا لكرة القدم.

 

وتابع باسم المغازي الطالب المتفوق، من أطفال بلا مأوى، أن لقاءه مع المحافظ رائع وشجعني وطلب مني الاستمرار على الرياضة والتفوق في التعليم.

 

وكرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس، بمكتبه، الطالب باسم محمد غازي أحد أطفال بلا مأوى بجمعية رسالة، بمنحه شهادة تقدير وهدية عينية .

 جاء ذلك لتفوقه في امتحانات الشهادة الإعدادية بجانب تميزه في رياضة كرة القدم والتحاقه بأحد الأندية الرياضية، وذلك بحضور أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وممثلي الجمعية.

 

وكانت وكيل وزارة التضامن بالغربية عقدت اجتماعا مع مسئولي العمليات الميدانية بالغربية ومسئولى التظلمات  ورؤساء الأقسام بالإدارة الاجتماعية و مديرى الإدارات الاجتماعية .


جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وبإشراف أمانى خالد النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية وذلك بشأن التمهيد المبدئي لتنفيذ تدريب العمليات الميدانية لتكافل وكرامة  والالتزام بالتنفيذ الفعلي لتقارير الجودة لاستمارة الاستبيان والالتزام  بتوزيع الأدوار والمهام لرؤساء الوحدات والمراجعين وأخصائيي الرقابة والمتابعة بالإدارات والمديرية.


وتم استعراض شرح مبسط لاستمارة الاستبيان وكذلك شرح تقارير الجودة.

كما تم شرح الأدوار والمهام من جانب أسماء الشرقاوي مسئول العمليات الميدانية بالمديرية .


وتم استعراض بوابة الشكاوي وضرورة الانتهاء من الرد علي الشكاوي من أميرة مشرف رئيس قسم الضمان .

باسم المغازي بلا ماوي

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