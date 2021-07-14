أبو مسلم: كايزر تشيفز يمتاز بالقوة البدنية والسرعات.. ونثق في تتويج الأهلي

قال أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، إن أندية جنوب إفريقيا تمتاز بالسرعات والقوة البدنية، وهو ما ينطبق على كايزر تشيفز، مشددًا على ثقته في الأهلي بلاعبيه وجهازه الفني وإدارته، للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه.

وأضاف أبو مسلم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي- على الورق- يتفوق على كايزر تشيفز، سواء على مستوى الخبرات أو الفنيات، مشيرًا إلى أن العنصر الهجومي في الأهلي، يعيش أفضل فتراته، فضلًا عن تكامل جميع مراكز الفريق.

وأشار إلى أن مواجهة كايزر تشيفز لن تكون سهلة، ولا يمكن الاستهانة بها، موضحًا أنه يفضل البدء بأكرم توفيق في الجبهة اليمنى على حساب محمد هاني، خاصة وأن الأول يتميز بالقوة البدنية، ويظهر بمستويات مميزة للغاية خلال الفترة الأخيرة، فضلًا على قدرته في صناعة الأهداف.



وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب؛ بعد رحلة استغرقت 5 ساعات ، لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.



وضمت قائمة الأهلي 28 لاعبا وهم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.



خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.



خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.



وخاض الأهلي مرانه اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش بالجزيرة قبل التحرك إلى مطار القاهرة، قبل السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة.



ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق في المغرب خلال المباراة المرتقبة.



ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد مركب «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا المغربية.