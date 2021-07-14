خالد العناني: الرئيس السيسي وجه بتطوير سياحة اليخوت في مصر

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير سياحة اليخوت، وفق خطط استراتيجية.

وأضاف خالد العناني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "لدينا أكثر من 2400 كيلو متر شواطئ، من أجمل شواطئ العالم، ونعمل على تنفيذ خطة؛ لتطوير سياحة اليخوت، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وتابع خالد العناني :" رئيس الوزراء يعقد اجتماعات وزارية؛ لحل مشاكل سياحة اليخوت".

وأكمل خالد العناني :" جهات كثيرة معنية بملف تطوير سياحة اليخوت، وهناك توجيه من رئيس الوزراء؛ لتشكيل لجنة للعمل على تطوير هذا القطاع وتسهيل إجراءات تراخيص اليخوت".

واستطرد خالد العناني: "نعمل على زيادة عدد مارينا اليخوت على سواحل مصر، على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر".

تطوير سياحة اليخوت

ويعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعات تحضيرية للوقوف على الجهود المبذولة لتنشيط منتج سياحة اليخوت في مصر، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تواجه هذا النمط السياحي وبحث سبل حلها.

تنفيذاً لتكليف رئيس الجمهورية وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، للنهوض بهذا النمط السياحي ووضع خطة إستراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر ودراسة الإجراءات المنفذة لها والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لهذا النوع من النشاط السياحي.

وتعد مصر منطقة جاذبة لسياحة اليخوت لما تتمتع به من شواطئ تمتد علي ساحل البحرين الأحمر والمتوسط، ومراين ومقومات سياحية متميزة ومتنوعة وظروف مناخية ملائمة .

