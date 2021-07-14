عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العراف محمد صبحي.. قصة "ملك التوقعات" ومفاجآت 2021

خبير الأبراج محمد
خبير الأبراج محمد صبحي

ملك التوقعات.. هكذا لُقِب خبير الأبراج محمد صبحي، الذي توقع العديد من التوقعات على مدار العام الحالي وصدقت الكثير من توقعاته حتى أصبح حديث السوشيال ميديا كأفضل خبير أبراج لعام2021.

توقعات 2021

كانت أبرز توقعات خبير الأبراج محمد صبحي هي التي كشف عنها مايو الماضي لـ"صدى البلد"، وكانت للأشهر الستة القادمة في مصر، والتي ستكون مختلفة عن الأشهر السابقة، حيث ستشهد الكثير من الإنجازات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

وأطلق صبحي على الأشهر الستة القادمة « مرحلة جني ثمار الإصلاحات »، وكذلك ستكون موعد ظهور نتائج خطة التطوير التي تمر بها مصر حاليا، واستكمالا للوضع السياسي وأزمة « سد النهضة »، قال خبير الأبراج: "لن نستبق الاحداث، ولكن إرادة مصر سـتُنفذ".

ومن المتوقع أن تحقق البورصة المصرية نجاحا ملحوظا، خاصة للكثير من رجال الأعمال، والتي بدورها ستعود بالنفع لمصر، أما عن موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر، فقال المتخصص في علم الفلك: "الرئيس السيسي صاحب الدور الأساسي في بداية أزمة انتهاء كورونا مع جهود الحكومة المصرية".

وأضاف محمد صبحي أنه على الرغم من أن تنبؤات علم الفلك في مصلحة مصر إلا أنه ستقع محاولة لعدم الاستقرار ولكن ستنتهي بنجاح الامن المصري، والذي سيكون صيدا ثمينا، فضلا عن عودة مصر تحت الأضواء العالمية بعد نجاح موكب المومياوات الملكية، سـ تثير مصر اهتمام العالم من خلال اكتشاف أثري جديد، كما قال.

وأشار إلى أنه على مستوى الوسط الفني في مصر، فإنه سيشهد العديد من الأحزان، منها انفصال ثنائي شهير ومحبوب في الوسط الفني، وكذلك فقد المجال لأحد رموزه بحالة وفاة سـ تكون سببا في حزن الجميع.

أفضل خبير أبراج


يشارك خبير الأبراج وعلوم الفلك محمد صبحي المعروف عبر مواقع السوشيال ميديا بـ"العراف" في ندوة بأحد المراكز الثقافية بالدقي الخميس القادم، حيث سيجيب عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال الباحثين في علوم الأبراج وحركة الفلك.


وأوضح صبحي الشهير بـ "ملك التوقعات" لـ «صدى البلد» أنه استطاع أن يتحدث مع عدد من الفنانين المشاهير ومنهم  الفنان نضال الشافعي التوقعات الفلكية له خلال هذا العام وذكر أن الشافعي على موعد مع عمل ناجح هذا العام، وبعد تواصله مع الفنان نضال الشافعي طلب منه أن يتوقع لزوجته أيضا ماذا تقول إحداثياتها الفلكية لهذا العام.


وأضاف أنه سيتحدث خلال الندوة عن كيف يستطيع خبراء الأبراج قراءة الخريطة الفلكية، وكيف تختلف من شخص لآخر في نفس البرج، بالإضافة إلى اختلاف أنواع الخرائط الفلكية للشخص الواحد، ما بين خريطة الميلاد، وخريطة العام، وخريطة الماضي، وعن الطريقة الصحيحة لمعرفة برج الشخص، من خلال تحديد لحظة الميلاد حتى وإن كانت بشكل تقريبي.


وأوضح أنه سيتناول خلال اللقاء، أهم التوقعات التي ستحدث خلال الفترة القادمة، مثل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ووفاة فنان شهير، وحدوث حالة طلاق فني تقلب المجتمع المصري بالكامل.


ومن المقرر أن يمنح العراف محمد صبحى، تكريم بدرع" المركز الثقافي"، كأفضل خبير أبراج للعام "2021".

محمد صبحي الرئيس السيسي سد النهضة الحكومة السوشيال ميديا علم الفلك

ترشيحاتنا

الأول من نوعه عالميًا .. الكومي يبتكر روبوت يولد المياه في المريخ|شاهد

أخبار التكنولوجيا.. هواوي تطور تقنيات شحن بسرعات جبارة.. إنستجرام تقدم فحصا أمنيا جديدا للحسابات المخترقة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14-7-2021 في مصر

حدث ليلا | الرياض وواشنطن تعلنان دعم مصر.. "التعليم" تكشف حقيقة تسريب الجبر والهندسة.. السعودية تعلن طبيعة انفجار الخرج.. إصابة كارول سماحة وأول ظهور لهاني شاكر بعد الوعكة الصحية

النيابة تباشر التحقيق في وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية

مجلس الأمن الدولي يتهم إثيوبيا بعرقلة جهود الإغاثة الإنسانية في إقليم تيجراي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

"التعليم" تنفي تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ