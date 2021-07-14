العراف محمد صبحي.. قصة "ملك التوقعات" ومفاجآت 2021

ملك التوقعات.. هكذا لُقِب خبير الأبراج محمد صبحي، الذي توقع العديد من التوقعات على مدار العام الحالي وصدقت الكثير من توقعاته حتى أصبح حديث السوشيال ميديا كأفضل خبير أبراج لعام2021.

توقعات 2021

كانت أبرز توقعات خبير الأبراج محمد صبحي هي التي كشف عنها مايو الماضي لـ"صدى البلد"، وكانت للأشهر الستة القادمة في مصر، والتي ستكون مختلفة عن الأشهر السابقة، حيث ستشهد الكثير من الإنجازات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي.

وأطلق صبحي على الأشهر الستة القادمة « مرحلة جني ثمار الإصلاحات »، وكذلك ستكون موعد ظهور نتائج خطة التطوير التي تمر بها مصر حاليا، واستكمالا للوضع السياسي وأزمة « سد النهضة »، قال خبير الأبراج: "لن نستبق الاحداث، ولكن إرادة مصر سـتُنفذ".

ومن المتوقع أن تحقق البورصة المصرية نجاحا ملحوظا، خاصة للكثير من رجال الأعمال، والتي بدورها ستعود بالنفع لمصر، أما عن موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر، فقال المتخصص في علم الفلك: "الرئيس السيسي صاحب الدور الأساسي في بداية أزمة انتهاء كورونا مع جهود الحكومة المصرية".

وأضاف محمد صبحي أنه على الرغم من أن تنبؤات علم الفلك في مصلحة مصر إلا أنه ستقع محاولة لعدم الاستقرار ولكن ستنتهي بنجاح الامن المصري، والذي سيكون صيدا ثمينا، فضلا عن عودة مصر تحت الأضواء العالمية بعد نجاح موكب المومياوات الملكية، سـ تثير مصر اهتمام العالم من خلال اكتشاف أثري جديد، كما قال.

وأشار إلى أنه على مستوى الوسط الفني في مصر، فإنه سيشهد العديد من الأحزان، منها انفصال ثنائي شهير ومحبوب في الوسط الفني، وكذلك فقد المجال لأحد رموزه بحالة وفاة سـ تكون سببا في حزن الجميع.

أفضل خبير أبراج



يشارك خبير الأبراج وعلوم الفلك محمد صبحي المعروف عبر مواقع السوشيال ميديا بـ"العراف" في ندوة بأحد المراكز الثقافية بالدقي الخميس القادم، حيث سيجيب عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال الباحثين في علوم الأبراج وحركة الفلك.



وأوضح صبحي الشهير بـ "ملك التوقعات" لـ «صدى البلد» أنه استطاع أن يتحدث مع عدد من الفنانين المشاهير ومنهم الفنان نضال الشافعي التوقعات الفلكية له خلال هذا العام وذكر أن الشافعي على موعد مع عمل ناجح هذا العام، وبعد تواصله مع الفنان نضال الشافعي طلب منه أن يتوقع لزوجته أيضا ماذا تقول إحداثياتها الفلكية لهذا العام.



وأضاف أنه سيتحدث خلال الندوة عن كيف يستطيع خبراء الأبراج قراءة الخريطة الفلكية، وكيف تختلف من شخص لآخر في نفس البرج، بالإضافة إلى اختلاف أنواع الخرائط الفلكية للشخص الواحد، ما بين خريطة الميلاد، وخريطة العام، وخريطة الماضي، وعن الطريقة الصحيحة لمعرفة برج الشخص، من خلال تحديد لحظة الميلاد حتى وإن كانت بشكل تقريبي.



وأوضح أنه سيتناول خلال اللقاء، أهم التوقعات التي ستحدث خلال الفترة القادمة، مثل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ووفاة فنان شهير، وحدوث حالة طلاق فني تقلب المجتمع المصري بالكامل.



ومن المقرر أن يمنح العراف محمد صبحى، تكريم بدرع" المركز الثقافي"، كأفضل خبير أبراج للعام "2021".