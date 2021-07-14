ماذا قالت دار نشر كيان بعد استلام جائزة الدولة التشجيعية؟

فازت دار نشر كيان بجائزة النشر التشجيعية لعام 2021 التى تمنح سنويًا لإحدى دور النشر الجديدة، بهدف التشجيع لشباب الناشرين الجدد الذين لم يمر على قيدهم فى الاتحاد أكثر من 10 سنوات.





يقول المسئولون عن دار النشر إن فوزهم يرجع للجنة التحكيم وأنهم قاموا بعمل كل ما يجعل الدار تفوز بالمسابقة من تنوع فى الكتب الموجودة والروايات.

ويوضح المسئولون عن الدار أن أهم ما يميزهم الاجتهاد و التنوع فى كل ما يريده القراء وأنهم يسعون لوضع دار النشر فى أعلى المراكز دائما وسيركزون الفترة القادمة على ترجمة الكتب لتوفير كل ما يحتاجه القارئ.



عن معرض الكتاب



يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة"، وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية.