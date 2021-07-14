متلازمة غيلان باريه.. أعراضها أشد خطورة من علاج كورونا وتصيب جميع الفئات

حذرت وكالة الأدوية الأميركية من أنها رصدت خطراً متزايداً للإصابة بمتلازمة غيلان باريه، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، وأوضحت السلطات الصحية الأميركية أن 100 شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالى 12.5 مليون شخص تلقوا هذا اللّقاح الأحادي الجرعة.

ماهي متلازمة غيلان باريه الناتجة عن لقاح جونسون اند جونسون ؟

متلازمة غيلان باريه هي حالة طبية نادرة يهاجِم فيها الجهاز المناعي الأعصاب، وتظهر الأعراض الأولى على هيئة نخز في الأطراف.

وسرعان ما تنتشر هذه الأعراض حتى يصاب كامل الجسم بالشلل، وتعد متلازمة غيلان باريه حالة طوارئ طبية إذا كانت شديدة، ويدخَل معظم المصابين بهذه الحالة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

متلازمة غيلان باريه

لا يوجد علاج لمتلازمة غيلان باريه

لا يوجد علاج شافٍ لمتلازمة غيلان باريه، ولكن هناك عدة علاجات من شأنها تخفيف الأعراض وتقليص فترة المرض.،ورغم أن معظم الأشخاص يتعافون من متلازمة غيلان باريه، إلا أن معدل الوفيات يتراوح بين 4% إلى 7%، وتتراوح نسبة الأشخاص الذين يستطيعون السير خلال ستة أشهر ما بين 60% إلى 80%، كما قد يشعر المرضى بتأثيرات طويلة المدى، مثل الضعف أو الخدر أو التعب.

أعراض متلازمة غيلان باريه

غالبًا ما تبدأ متلازمة غيلان باريه بتنميل وضعف يبدأ في القدمين والساقين ويمتد إلى الجزء العلوي من الجسم والذراعين، وتبدأ الأعراض في الذراعين أو الوجه لدى نحو 10% من المصابين بهذا الاضطراب، ومع تقدم متلازمة غيلان باريه يمكن أن يتطور ضَعف العضلات متحولاً إلى شلل.

الإحساس بتنميل، والمشي غير المتزن أو عدم القدرة على المشي، صعوبة في حركة الوجه، ازدواج الرؤية أو عدم القدرة على تحريك عينيك، ألم شديد مفاجئ أو تشنجي أو شد عضلي،صعوبة التحكم في المثانة أو وظيفة الأمعاء،سرعة القلب، انخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم، صعوبة التنفس.

دائمًا ما يصل المصابون بمتلازمة غيلان باريه إلى أشد مراحل الضعف خلال أسبوعين من بدء ظهور الأعراض لديهم.

الأنواع

أن متلازمة غيلان باريه لها انواع متعددة وهي:

اعتلال الجذور والأعصاب الالتهابي الحاد المزيل للميالين (AIDP)، وهو الشكل الأكثر شيوعًا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتكون المؤشرات الأكثر شيوعًا لهذا الاعتلال ضعف العضلات الذي يبدأ في الجزء السفلي من الجسم وينتشر للأعلى.

متلازمة ميلر فيشر (MFS)، التي يبدأ فيها الشلل في العينين، وترتبط متلازمة ميلر فيشر أيضًا بالترنُّح في المشي، وهي أقل شيوعًا في الولايات المتحدة ولكنها أكثر شيوعًا في آسيا.

الاعتلال العصبي المحوري الحركي الحاد (AMAN) والاعتلال العصبي المحوري الحركي الحسي الحاد (AMSAN) شائعان بصورة أقل في الولايات المتحدة، ولكنهما أكثر شيوعًا في الصين واليابان والمكسيك.

تُصيب جميع الفئات العمرية

يمكن لمتلازمة غيلان باريه أن تُصيب جميع الفئات العمرية، ولكن تزداد المخاطر مع التقدم في العمر، كما أنها تشيع بين الذكور أكثر من الإناث.

أسباب الإصابة بمتلازمة غيلان باريه

1ــ الإصابة بعدوى العطيفة لأنها نوع من البكتيريا في اللحوم الطيور الداجنة غير المطبوخة جيدًا.

2ــ الإنفلونزا‎.

3ــ الفَيروس المُضَخِّم للخَلايا‎.

4 ــ فيروس إيبشتاين بار.

5ــ فيروس زيكا.

6 ـ التِهاب الكبد A وB وC وE.

7ــ فيروس نقص المناعة المكتسبة وهو الفيروس الذي يُسبِّب الإيدز.

8 ـ الجراحة.

9 ـ الإصابة الجسدية.

10ــ لقاحات الإنفلونزا .

11ـ فيروس كوفيد-19.

لقاح جونسون اند جونسون

المضاعفات

تؤثر متلازمة غيلان باريه على الأعصاب، وعلى صعوبة التنفس، وقد ينتشر الضعف أو الشلل إلى العضلات المنظمة لعملية التنفس، وهو من المضاعفات المميتة.

مشكلات القلب وضغط الدم، من الآثار الجانبية الشائعة لمتلازمة غيلان باريه تقلبات ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، مشكلات في عمل الأمعاء والمثانة، قد ينتج عن متلازمة غيلان باريه تباطؤ في عمل الأمعاء واحتباس في البول، الجلطات الدموية، يصبح الأشخاص غير القادرين على الحركة نتيجة إصابتهم بمتلازمة غيلان باريه عُرضة للإصابة بالجلطات الدموية.

قرحة الضغط وعدم الحركة أيضًا يجعلك أكثر عُرضة لخطر الإصابة بقرح السرير، الانتكاس يتعرّض من 2٪ إلى 5٪ من المصابين بمتلازمة غيلان باريه للانتكاس.

وتزيد الأعراض الحادة المبكرة لمتلازمة غيلان باريه من احتمالية وقوع مضاعفات خطيرة طويلة الأمد بدرجة كبيرة، وقد تؤدي مضاعفات مثل متلازمة الضيق التنفسي والنوبات القلبية، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.