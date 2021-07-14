كلنا إنسان.. مبادرة لشباب وفتيات الاقصر لدعم مرضي سرطان الأطفال

بالهدايا والألعاب والفقرات الفنية المتنوعة ، رسم أعضاء مبادرة " كلنا إنسان" البسمة على وجوه الأطفال المرضي داخل مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد.



ووسط أجواء مبهجة تنقل أعضاء المبادرة من أبناء محافظتى الأقصر وقنا فى أقسام المستشفي المختلفة وشاركوا الأطفال اللعب ووزعوا الهدايا والألعاب عليهم فى إطار المبادرة التى تهدف لدعم مرضي السرطان معنويا خلال رحلتهم العلاجية.



وأبدى أعضاء المبادرة سعادتهم الكبيرة بتواجدهم داخل صرح طبي عملاق ومميز على أرض الصعيد ومشاركتهم فى دعم اطفال الصعيد من المرضي من خلال مبادرة " كلنا إنسان" التى تحرص على الاهتمام ودعم كل المرضي الذين يعانون خلال رحلتهم العلاجية.



وقال محمود فؤاد ، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان ، إن مبادرة " كلنا إنسان" مبادرة راقية وإنسانية بمعنى الكلمة ، والقائمون عليها شباب وفتيات يحبون الخير ولديهم رغبة كبيرة فى دعم الأطفال المرضي ومساعدتهم فى التغلب على أى مشاكل نفسية تواجههم خلال رحلة العلاج ، موجها الشكر لكل القائمين على المبادرة على شعورهم الطيب اتجاه الأطفال المرضي.



بنحكى مع الأبطال... ورشة حكى للاطفال المرضي

من جانب آخر، و فى سابقة هى الأولى من نوعها ، نظمت مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالصعيد ، ورشة حكى للاطفال المرضي بالمستشفي لدعمهم معنويا فى رحلة العلاج.

أعد الورشة وحاضر فيها الكاتب والسيناريست هيثم السيد، وحملت عنوان " بنحكى مع الابطال" واستمرت 3 أيام.



وحضر الورشة عدد من الأطفال المرضي ، وأبدى الأطفال إعجابهم بطريقة السرد الرائعة، وتأتى الورشة ضمن مبادرة تتبناها المستشفي تحت عنوان «العلاج بالفن»، لدعم الأطفال نفسيا ومعنويا فى رحلة العلاج.



وقال الكاتب والسيناريست هيثم السيد ، إن مبادرته هى أقل ما يمكن أن يقدمه لأطفال مرضي السرطان فى الصعيد لدعمهم معنويا ومساعدتهم فى التغلب على الصعوبات التى تواجههم خلال رحلة العلاج.



وأضاف أن الورشة تتضمن إقامة ورش للقراءة التحليلية والحكي والكتابة الإبداعية مع الأطفال واليافعين باستخدام تقنيات الحكي الشفاهي وتطوير مهارات الكتابة لديهم وكذلك توفير الكتب والمجلات لهم بالمجان.



ووجّه محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر للكاتب هيثم السيد ولكل الداعمين للمستشفى، مشيرا إلى أن المستشفي سيكون خلال فترة قصيرة من أهم المستشفيات التى تعالج أورام الأطفال من خلال الاستعانة بأكبر الاستشاريين والأطباء والاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية لتقديم أفضل الخدمات للمرضي والمترددين على المستشفي.

ورحب فؤاد بجميع الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تنفذ بالمستشفي لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا بين مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الاطفال وعدة مؤسسات وجهات ثقافية وفنية.

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