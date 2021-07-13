حملة نظافة مكبرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير ، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى .

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وتمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع ١٧ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع البحر القديم وشارع السعودية وشارع جسر السيالة.



كما قامت الوحدة المحلية لقرية الدير برئاسة ابوعوف الغفى برفع ٩ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية الدير ومدخل قريه الحميدات وبجوار المعهد الازهري



وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية لقرية النجوع برئاسة الأمير أحمد مصطفي برفع ١٥ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بطريق مستشفى طيبة التخصصي وطريق طراد النيل ومدخل القرية.



كما قامت الوحدة المحلية لقرية كومير برئاسة صالح غانم من رفع ٧ أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية ترعة ناصر والطريق السريع الغربي.

متابعة مشروعات حياة كريمة بالحلة



تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة صفوت حسن رئيس قرية الحلة وياسر حلمى سكرتير القرية عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمجلس قروى الحلة.



وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الحلة والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من ٧ خدمات مختلفة للمواطنين .



بعد ان تم إزالة مبنى الوحدة المحلية القديم وبلغة نسبة التنفيذ ١٠% ، بإشراف من جهاز التعمير



كما تم تفقد أعمال حفر وتركيب خط ربط مياه الشرب ٨ بوصة والجاري العمل به بطول ١٢كم لربط قري الحليلة والحلة وزرنيخ والكلابية لتعزيز قدرة المياه ، بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



كما أنه جار حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحي بقرى الكلابية ، وزرنيخ ، والحلة.



وخلال الجولة، أكد رئيس المركز أن رئاسة مركز ومدينة اسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الأعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة

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