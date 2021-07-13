أخبار التعليم: ظاهرة فلكية بعد الغروب..تطبيق اللائحة لإيقاف قيد طالب جامعة الأقصر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة.



ظاهرة فلكية نادرة بعد غروب الشمس.. اقتران ثلاثي بين القمر وكوكبي الزهرة والمريخ



نشهد اليوم ظاهرة فلكية مميزة ونادرة الحدوث حين يقترن القمر وكوكبي الزهرة والمريخ فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.



«الكيلاني» مديرًا تنفيذيًا لمركز الخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا



أصدر ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا محمود الكيلانى الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة بمنصب المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات العامة المجتمعية بجامعة طنطا، ‏إلى جانب عملها الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.



إعلان نتيجة القبول بالمدارس الرسمية للغات في المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية اليوم، الإثنين، نتيجة القبول بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية.



تعليم المنيا : الطالب المنتحر بالصف الثاني الثانوي بسبب خلافات أسرية

أكدت مصادر بمديرية التعليم بالمنيا، أن الطالب الذي انتحر في مدينة مغاغة اليوم الإثنين، بالصف الثاني الثانوي، وليس الثالث، وأنه لايؤدي الامتحانات الجارية، وأنه بحسب معلومات أولية فأن سبب انتحاره وقوع مشادة بينه وأحد أفراد أسرته.



جامعة حلوان تكرم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

شهد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان حفل تكريم الفائزين بجائزة الموظف المثالي (2020) الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

