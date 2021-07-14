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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحي المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي  الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك .

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك .. متمنياً من المولي عز وجل أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم.

وأضاف وزير التنمية المحلية  : واذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنشكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير عطاؤكم المتواصل وجهودكم المبذولة لتنعم مصر بالأمن والاستقرار وأن تتحقق أهدافها في التنمية والرخاء علي طريق الحق والسلام .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لنصرنا الحبيبة.

وزير التنمية المحلية السيسي عيد الأضحى برقية تهنئة شعراوى

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