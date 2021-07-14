عادل الغضبان: تحديث المخطط الاستراتيجي لـ بورسعيد وتعديل الحيز العمراني للمحافظة

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، و المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى للمحافظة.

وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة القاهرة ، و بحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ورئيس اللجنة العليا للأحوزة العمرانية ، وأعضاء اللجنة ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني ، لمناقشة مقترح المحافظة لتعديل الحيز العمرانى واعتماده .

وناقش " محافظ بورسعيد " آليات التحديث للحيز العمرانى مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، حيث تم التوافق على التحديث النهائى ، ليتم اعتماده من الجهات المعنية .

تعديل المخطط الاستراتيجي لبعض مناطق بورسعيد

وأشار " اللواء عادل الغضبان " إلى أن المخطط الاستراتيجى للمحافظة تم تحديثه ليكون مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة ، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق و البيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة .

التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية

ووجه " محافظ بورسعيد " الشكر لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى نظرا لسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد ،و التوافق مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق ، طبقا للوضع الراهن بالمحافظة ، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء ، مؤكدا على أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى يحقق تعديل للمناطق الغير مستغلة ، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية تماشيا مع توجهات الدولة فى هذا الشأن .

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