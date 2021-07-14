عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عادل الغضبان: تحديث المخطط الاستراتيجي لـ بورسعيد وتعديل الحيز العمراني للمحافظة

صدى البلد

استعرض اللواء عادل الغضبان  محافظ بورسعيد ، و المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمرانى للمحافظة.

 

  وذلك بمقر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة القاهرة ، و بحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ورئيس اللجنة العليا للأحوزة العمرانية ، وأعضاء اللجنة ، والمهندس سيد خلف مستشار  المحافظة والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني ، لمناقشة مقترح المحافظة لتعديل الحيز العمرانى واعتماده .

بورسعيد تشدد على ضوابط صلاة عيد الأضحى

وناقش " محافظ بورسعيد "  آليات التحديث للحيز العمرانى  مع رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، حيث تم التوافق على التحديث النهائى ، ليتم اعتماده من الجهات المعنية .

تعديل المخطط الاستراتيجي لبعض مناطق بورسعيد

 وأشار " اللواء عادل الغضبان " إلى أن المخطط الاستراتيجى للمحافظة تم تحديثه ليكون مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة ، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق و البيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة .

التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية 

ووجه " محافظ بورسعيد " الشكر لرئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى نظرا لسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد ،و التوافق مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق  ،  طبقا للوضع الراهن بالمحافظة ، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء ، مؤكدا على أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجى يحقق تعديل للمناطق الغير مستغلة ، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع فى إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية تماشيا مع توجهات الدولة فى هذا الشأن .

IMG-20210714-WA0018
IMG-20210714-WA0018
IMG-20210714-WA0017
IMG-20210714-WA0017
IMG-20210714-WA0016
IMG-20210714-WA0016
IMG-20210714-WA0013
IMG-20210714-WA0013
IMG-20210714-WA0014
IMG-20210714-WA0014
IMG-20210714-WA0012
IMG-20210714-WA0012
IMG-20210714-WA0011
IMG-20210714-WA0011
IMG-20210714-WA0015
IMG-20210714-WA0015
IMG-20210714-WA0010
IMG-20210714-WA0010
بورسعيد عيد الأضحى محافظ بورسعيد التنمية الشاملة مجلس الوزراء التخطيط العمرانى اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

يناقش كورونا وعيد الأضحى والمشروعات.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

بعد أيام من طفلة المكتبة.. ضبط متحرش جديد بـ فتاة بميكروباص في الجيزة

هل فضل العشر الأوائل من ذي الحجة في النهار فقط ؟

إطلاق مبادرة جنوب سيناء خالية من الأمية .. 500 جنيه لكل ناجح

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

مساعدة مالية عاجلة.. محافظ المنوفية يستقبل صاحب واقعة قطار منوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

قطع المياه عن 9 مناطق في القاهرة .. اعرف المواعيد والأماكن

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الحكومة : توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإجازة عيد الأضحى والثورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أنواع لحوم عيد الأضحى ..الفرق بين قطعيات البقري والضانى واستخدامتها

30 صورة من العرض الخاص لفيلم «العارف..عودة يونس» لـ أحمد عز

آلة الهارب الفرعونية تبهر الحاضرين بالمتحف القومى للحضارة المصرية

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

فيديو

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: وداعًا أم الأبطال.. وخزينة أسرار «السادات» 

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ