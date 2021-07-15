جامعة حلوان تطلق قوافل طبية بمنطقة كفر العلو .. وتهدف لحل المشكلات المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين

جامعة حلوان:

نقدم الخدمات وحل المشكلات لتحقيق مصالح المواطنين

نعمل على حل المشكلات المجتمعية بالمناطق المحيطة بالجامعة

تطلق قوافل طبية بمنطقة كفر العلو

تنظم جامعة حلوان العديد من القوافل الطبية والتوعوية، بالمناطق المحيطة بها خاصة منطقة كفر العلوو ذالك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية .

وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن جامعة حلوان تعمل على تنمية المناطق المحيطة بها وتلبية احتياجاتهم فى كافة مختلف المجالات الطبية منها والتوعوية والمجتمعية والبيئة والصحية.

وأضاف "نجم"، “نعمل من أجل صالح المواطن المصرى الذى يعد دعمه والوقوف على تلبية احتياجاته الملحة والعاجلة بل والآنية أحد الأهداف الاستراتيجية لجامعة حلوان وفق خطط الدولة القومية الطموحة والتى يولى فيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أولوية كبرى للنهوض بالمواطن المصرى فى كل مناحى الحياة”.

وأكد استعداد الجامعة لبذل المزيد من الجهد والعطاء المستمر لصالح أبناء الوطن، وخاصةً في ظل توجه الدولة لخدمة المواطن البسيط والعمل من أجله وخطتها للتنمية المستدامة.

و اضافت الدكتورة سناء حجازي أن دور المركز يأتي في رصد المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد وصياغة الحلول لها وتطوير وتحسين الخدمات والمعلومات لتسهيل اتخاذ القرارات، وقد اهتم المركز بمنطقة كفر العلو في إطار الاهتمام القومى بالمناطق الاكثر احتياجا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجاء ذلك من واقع المسوح الميدانية التي قام بها المركز لاحتياجات المنطقة وذلك في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية 2025ولائحة المركز أيضا.

أوضح الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس جامعة حلوان أن اهتمام جامعة حلوان بالقوافل يأتي من منطلق دورها المجتمعي وخاصةً في المناطق المجاورة التي يجب أن يظهر دور الجامعة التنوري والخدمي بها.



من هذه القوافل نظمت جامعة حلوان قافلة مجمعة لمنطقه كفر العلو ( طبية وتوعوية)، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، وتنسيق الأستاذة الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وخلال القافلة ألقى الدكتور أحمد ربيع المدرس بقسم الاجتماع محاضرة عن التنمر المدرسى إلى المدرسات والأخصائيات الاجتماعيات بمدرسة الشهيد علاء عيد ضيف، تناولت تعريف التنمر المدرسى، و إبراز أهم الاختلافات الجوهرية بينه وبين العنف، وبيان مدى ضرره على الطفل المتعرض للتنمر، وتأثير التنمر المدرسى على الأداء العام للمدرسة وعلى مخرجات العملية التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى بيان أنواع التنمر المدرسى وأشكاله المختلفة، والطرق الاجتماعية والنفسية لمواجهته.



كما تضمنت القافلة ندوة بعنوان (معا من أجل وطن بلا أمية ) ضمن مبادرة كفر العلو بلا أمية تحت مظلة المبادرة القومية من أجل وطن بلا أمية، بمدرسة الشهيد علاء عيد ضيف الابتدائية، حاضر بها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا والمنسق العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ، وبمشاركة طلابية من طلاب الجامعة، بهدف توعية المواطنين بمشكلة الأمية ومصادرها وأهمية الالتحاق بفصول محو الأمية للتحرر من الأمية لصالح الوطن والمواطن ، وتمثلت محاور الندوة في مفهوم الأمية ، وأنواعها ، وأهمية القراءة والكتابة في حياة المواطنين، وخصائص مشكلة الأمية في مصر، والآثار المترتبة على مشكلة الأمية في مصر بالنسبة للفرد والمجتمع، وكذلك سبل وآليات مواجهة الأمية في مصر، ودور الجامعة في تقديم برامج محو الأمية لتحرير المواطنين من الأمية بكفر العلو بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأدوار المعلم والمواطنين في برامج محو الأمية، بالإضافة إلى عرض نماذج لبعض فعاليات تدريب طلاب جامعة حلوان للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية والتعاقد على فصول محو الأمية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.