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عيد الأضحي المبارك

خناقة العيد.. "سببها وأطرافها" تكشف عنها أخصائي علم اجتماع .. فيديو

الدكتورة أسماء مراد
الدكتورة أسماء مراد

قالت الدكتورة أسماء مراد، أخصائي علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي، "خناقة العيد بتكون نتيجة عدم التفاهم بين الأسرة وأنهم يكونوا عايشين بشكل مادى من أجل الأولاد"، مشيرة إلى أن مشكلة العيد من الممكن أن تأتي من الأقارب وعدم رغبة طرف من الطرفين الذهاب إلى أهل الطرف الآخر خلال تلك الأيام.


وأضافت "أسماء" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن هناك مشاكل بالعيد نتيجة زيارة المقابر فى حالة فقدان عزيز، معقبة: "فى خناقات محتاجين علاج نفسي لأنهم بيكونوا عندهم قلق وزعل بتحصل بدون سبب أو علاج سلوكي معرفي.. حيث أنهم يكتئبوا فى المناسبات السعيدة".

وفي سياق آخر، قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن خطبة صلاة عيد الأضحى لن تزيد عن 10 دقائق، مع تخصيص 7 دقائق للتكبيرات.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن صلاة عيد الأضحى ستقام في المساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة.


وحول استمرار غلق دورات المياه رغم انخفاض الإصابات أكد أن القرار ليس فرديا خاصا بوزارة الأوقاف فقط، بل مرتبط أيضا بالقرارات الصادرة من لجنة الأزمة المعنية بإدارة أزمة كورونا.


وأشار إلى أن الرسول أكد فضل العمل الصالح خلال الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة قائلا «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العمل الصالح مفهومه واسع وكل إنسان يتقرب إلى الله كيفما يشاء ويظل الصيام من أجل العبادات»، معلقا «صيام الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة سنة عن الرسول، لا نستطيع القول أنها مؤكدة، لكن روي أن النبي صامها، كما أن الرسول أكد فضل صيام يوم عرفة».


 

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