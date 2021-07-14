بـ مكياج جذاب صديقة كريستيانو رونالدو تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

شاركت عارضة الازياء الاسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها صورة جديدة نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وظهرت جورجينا في الصورة على البحر بإطلالة مثيرة، مرتدية فستان تايجر قصير باللونين الابيض والاسود كشف عن أنوثتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، ووضعت أحمر الشفاه كشف جمال إطلالتها.



وعلقت جورجينا على الصورة قائلة "يعرف الكثيرون اسمي ، والقليل منهم يعرفون من أنا. 🌹".



ووجه النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، رسالة مؤثرة بعد وداع منتخب بلاده منافسات يورو 2020 على يد بلجيكا.



وودع المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، بطولة يورو 2020 من الدور ثمن النهائي بعد خسارته على يد بلجيكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وأحرز ثورجان هازارد، هدف بلجيكا الوحيد، ليقود منتخب بلاده للتأهل إلى دور ربع النهائي، من البطولة القارية.

وكتب رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نحن لم نحصل على النتيجة التي رغبنا فيها".

وتابع: "خرجنا من الاختبار قبل إنجاز المطلوب، لكن نشعر بالفخر بسبب رحلة الفريق، لقد قدمنا كل شيء لتجديد فوزنا بالبطولة الأوروبية، أثبتت هذه المجموعة أنه لا يزال بإمكانها تقديم الكثير من السعادة للبرتغاليين".

وأضاف: "ركضنا وحاربنا من أجل الجماهير، لكننا لم نتمكن من تحقيق ما أردناه جميعًا، تقديرنا العميق لهم".

وأتم: "تهانينا لبلجيكا وحظ أوفر لكل المنتخبات التي تستمر في المنافسة، بالنسبة لنا، سنعود أقوى".

وسجل كريستيانو رونالدو "هدفين" في تعادل البرتغال مع فرنسا بنتيجة 2 - 2، في المباراة التي جمعتهما بملعب "بوشكاش أرينا"، بالعاصمة المجرية "بودابست"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



ويعتلي كريستيانو رونالدو صدارة هدافي النسخة الحالية من اليورو برصيد 5 أهداف، كما بات أيضا أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا على الأقل في بطولتي أوروبا وكأس العالم، حيث أحرز 14 هدفا في اليورو و7 أهداف في المونديال.



وبات كريستيانو رونالدو، أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة من اليورو (2004 ، 2008 ، 2012 ، 2016 و 2020)، كما يعد اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات الدولية الكبرى" اليورو + كأس العالم"