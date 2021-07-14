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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بقتل زوجته بأداة حادة في الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، القبض على المتهم بقتل زوجته بأداة حادة، في مركز زفتى. 

ولقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بدائرة مركز زفتي بمحافظة الغربية ، بسبب خلافات أسرية بينهما، وعثر الأهالي على جثتها وأبلغوا الشرطة بالجريمة.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى بورود بلاغ بمقتل سيدة على يد زوجها بدائرة المركز.

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وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ  وعثروا على الزوجة غارقة في دمائها داخل منزل الزوجية ، وتبين أن وراء الواقعة زوج المجني عليها حيث تبين من التحريات نشوب مشادة كلامية بين الزوجين بسبب خلافات أسرية بينهما تطورت إلى قيام الزوج بقتل زوجته بسبب ضائقة مالية.

 

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الجثة مشرحة مستشفى زفتى العام، وانتداب الطب الشرعي؛ لمعرفة سبب الوفاة.

أخبار محافظة الغربية اخبار الغربية الغربية قتل قتل الزوجة

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