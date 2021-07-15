فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

كشفتالشركة الشرقية- ايسترن كومباني، عن زيادة أسعار السجائر الجديدة على أن يتم اعتباراً من 14 يوليو 2021 وأعلنت الشركة عن اسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ملحوظة في أسعارها .

وأوضحت شركة الشرقية- ايسترن كومباني أن زيادة أسعار السجائر الجديدة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

شكاوي حماية المستهلك

واعلن جهاز حماية المستهلك ، عن 7 طرق لتقديم الشكاوى حال تطبيق التجار أسعار سجائر مختلفة عن الزيادة أكثر من ذلك، مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى، وحال رفض التاجر البيع بالسعر المعلن من قبل الشركة فانه عليه إتباع أحد الطرق التالية.

قال جهاز حماية المستهلك، في بيان له، عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

جهاز حماية المستهلك

تابع الجهاز، في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 02330301703-

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال شكواك إلكترونيًا بموقع الجهاز

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

7- تطبيق المحمول على جوجل ستور وابل ستور

توجيهات الرئيس السيسي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المواطن في الحصول على السلع والخدمات بجودة عالية والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

ويعمل جهاز حماية المستهلك على رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته و اقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراً للدور الذى يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن إجراءات رقابية مشددة على الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك من خلال تدشين غرفة عمليات مركزية تتواصل بشكل لحظي مع المكاتب الإقليمية في المحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف جهاز حماية المستهلك أنه سيجري التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية الأخرى، منها: مديريات التموين والصحة ومباحث التموين والرقابة والتوزيع في جميع المحافظات لتوحيد الجهود من أجل إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لأي محاولات غش أو احتكار أو تلاعب في الأسواق.

حدد جهاز حماية المستهلك عن نقاط تمركز سيارات الضبطية القضائية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك استعدادا لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وقال جهاز حماية المستهلك في نشرته الدورية إنه في حالة وجود شكوى أو بلاغ يرجي الاتصال علي رقم تليفون السيارة المتواجدة بالمنطقة الأقرب إليكم للمساعدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اسعار السجائر الجديدة بعد ارتفاع أسعارها من خلال الفيديو جراف التالي.