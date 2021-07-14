عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عز: فيلم العارف نتاج جهود لمدة عامين وتأجل بسبب كورونا

أحمد عز
أحمد عز

قال الفنان أحمد عز، إن فيلم العارف نتاج جهود وعمل مستمرة لمدة عامين، مضيفا أن الفيلم تأجل عرضه بسبب فيروس كورونا.

وأوضح عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن رسالة فيلم العارف تتمحور حول فكرة الحروب الحالية التي تحاول السيطرة الفكرية ومعارك للسيطرة على الدماغ.

وشدد على ضرورة تقديم الأفلام المصرية بشكل لا يقل عما تقدمه الأفلام الأجنبية، مضيفا أن فيلم العارف يعتبر أعلى ميزانية مقارنة بين الأفلام الحالية.

وأشار إلى أن فيلم العارف يقدم رسالة هي ضرورة إعمال العقل في كل ما يُقرأ، مؤكدا أن صناع الفيلم قدموا كثيرا من أجل خروج «العارف» بجودة الأفلام الأجنبية التي تقدم في الخارج.

لافتا إلى أن فيلم العارف يقدم معلومات مفيدة للمشاهدين من خلال فكرته وأحداثه، مردفا أنه لمس ردود أفعال جيدة على الفيلم بعد العرض الأول أمس الثلاثاء.

وحول حقيقة ارتباط قصة الفيلم بمسلسل هجمة مرتدة، نفى عز أي ارتباط بين المسلسل والفيلم، مؤكدا أن الفيلم تم تصويره قبل المسلسل بعام واحد لكن المسلسل والفيلم يتشابكان في الفكرة الوطنية.

اقرا ايضا

شاهد.. أحمد فهمي بصحبة أحمد عز من العرض الخاص لفيلم "العارف"

نشر الفنان أحمد فهمي صورة من العرض الخاص لفيلمه الجديد “العارف”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ولفيديوهات “انستجرام”.

 

يظهر أحمد فهمي في الصورة بصحبة الفنان أحمد عز، من خلال العرض الخاص لفيلم العارف يوم الثلاثاء الماضي، بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا لفيلم العارف  الثلاثاء  بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من  غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

 

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

 

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.

العارف
"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .

الإعلامي أحمد موسى فيروس كورونا قناة صدي البلد مسلسل هجمة مرتدة موقع التواصل الاجتماعي احمد عز

ترشيحاتنا

نشرة أخبار العالم.. خدمة جديدة للحجاج تطلقها السعودية.. الصحة العالمية تحذر من كارثة..تحرك سوري ضد تركيا..رئيس مجلس السيادة السوداني يوضح طريقة التعامل في أزمة سد النهضة

تقرير بريطاني يحذر العالم من "حروب المياه".. وضرورة حل أزمة سد النهضة

تقارير.. جالاتا سراي سبب أزمة وردة في باوك

بعد أحداث نهائي الكونفدرالية .. الكاف يفتح تحقيقا تأديبيا

ضبط المتهم بقتل زوجته بأداة حادة في الغربية

تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية القطري والسفيرة الإثيوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ارتفاعها من اليوم.. أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ