عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بشأن الصلاة في المسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام

قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي إنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وفي الوقت الحالي هناك تصريح لتأدية الصلاة، واعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم التوقف، وذلك استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لصحيفة الوطن السعودية أن أبرز مراحل خطة القوات الخاصة للحج والعمرة تمثلت في مرحلة إعداد الخطة، وتمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية التي هي أصلا المرتكز لإعداد هذه الخطة.

txt

إجراء جديد في المسجد الحرام بمكة المكرمة استعدادا لموسم الحج

txt

السعودية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام

وأضاف: نحن اليوم نطبق هذه الضوابط على أرض الواقع والمحاور الرئيسية لإعداد هذه الخطة، ومن المتوقع أن تنعكس كل ما خطط له على أرض الواقع إلى جودة الخطط والناجحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام»، مشيدا بالتفاعل الجيد مع كافة الشركاء لينعم حجاج بيت الله الحرام بتأدية نسكهم بيسر وسهولة وحج أمن ويعودون الى المدن التي قدموا منها.

وعن أبرز المستجدات، أشار إلى أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تشارك ضمن منظومة قوات أمن الحج وهي معنية بالمسجد الحرام وساحاته ومعنية أيضا بالطوق الأمني للمشاعر المقدسة وندرك أن المهام والمسؤوليات كبيرة علينا والمتطلبات التشغيلية عالية، ولكن بهمة الزملاء وكافة الشركاء سيتم تقديم أفضل الخدمات في المسجد الحرام وساحاته.

 صفر مخالفات

وحول إمكانية الوصول إلى صفر مخالفات في حج هذا العام، قال «إن الوصول إلى هذه المرحلة له علاقة بالوعي وإيصال الرسائل التوعوية للمخالفين، مشيرا إلى أن النظام تم وضعه لتمكين الحاج النظامي من تأدية الشعيرة بيسر وسهولة، ونحن جاهزون لتطبيق النظام والتعامل مع كل مخالف متى ما دعت الحاجة لذلك من ضبطه وتطبيق النظام بحقه، ونتمنى أن لا يكون هنالك مخالف وفي نفس الوقت لن نتردد بتطبيق النظام متى ما تطلب الأمر ذلك. 

موسم الحج المسجد الحرام حجاج بيت الله الحرام أمن الحج السعودية

موضوعات متعلقة

خدمة جديدة للحجاج تطلقها السعودية هذا العام

مملكة الإنسانية.. السعودية ترسل طائرات مساعدة لدعم تونس في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

مدافع كايزر تشيفز: فخورون لتمكننا من الوصول إلى النهائي ومواجهة الأهلي

محمد يوسف: إحراز الأهلي هدف مبكر سيربك لاعبي كايزر تشيفز

نشرة أخبار العالم.. خدمة جديدة للحجاج تطلقها السعودية.. الصحة العالمية تحذر من كارثة..تحرك سوري ضد تركيا..رئيس مجلس السيادة السوداني يوضح طريقة التعامل في أزمة سد النهضة

تقرير بريطاني يحذر العالم من "حروب المياه".. وضرورة حل أزمة سد النهضة

تقارير.. جالاتا سراي سبب أزمة وردة في باوك

بعد أحداث نهائي الكونفدرالية .. الكاف يفتح تحقيقا تأديبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ارتفاعها من اليوم.. أسعار السجائر المحلية قبل وبعد الزيادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ