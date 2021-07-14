الصحة خصصت لها مراكز.. كل شئ عن التبرع بالبلازما

أطلقت الدكتورة هالة زايد، المشروع القومي للتبرع بالبلازما لتصنيع أدوية مشتقات الدم، ويستهدف المشروع تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، وبصفة خاصة (ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين)، كما أنّ محور تجميع البلازما يشمل تجهيز المراكز هندسيا، وإمداد المراكز بالأجهزة والمعدات، وإعداد غرف التجميد، إضافة إلى نظام الميكنة والتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد.

ولذلك نقدم لكم كل مالاتعرفه عن البلازما ومدي اهمية التبرع بالبلازما

1- ماهي البلازما



البلازما هي الجزء السائل الشفاف ذو لون القش الذي يتبقى بعد إزالة خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والمكونات الخلوية الأخرى.

إنه أكبر مكون منفرد في دم الإنسان ، ويشكل حوالي 55 في المائة ، ويحتوي على الماء والأملاح والإنزيمات والأجسام المضادة والبروتينات الأخرى.

يؤدي البلازما مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم ، بما في ذلك تخثر الدم ، ومكافحة الأمراض وغيرها من الوظائف الحيوية.



حيث البلازما التي يتم جمعها من متبرعين أصحاء ومتطوعين من خلال عملية تسمى plasmapheresis وتستخدم حصريًا لمزيد من التصنيع في العلاجات النهائية (التجزئة) يمكن تعويض المتبرعين بالبلازما عن وقتهم وجهدهم.



يتم جمع البلازما المستعادة من خلال التبرع بالدم الكامل حيث يتم فصل البلازما عن مكوناتها الخلوية، يمكن استخدام البلازما المستعادة للتجزئة.

أهمية التبرع



من المهم تشجيع جميع أشكال التبرع من المؤهلين، حتى يتمكنوا من المساهمة بالدم المنقذ للحياة ومصدر البلازما للمحتاجين.

تدعم صناعة علاجات بروتين البلازما التبرع التطوعي بجميع أشكاله ولكن يعد التبرع بالبلازما من المصدر والتبرع بالدم من الأنشطة الهامة للغاية التي تساهم في إنقاذ الأرواح.

تُستخدم البلازما لإنتاج علاجات تعالج الأشخاص المصابين بأمراض واضطرابات نادرة ومزمنة مثل نقص المناعة الأولي ، والهيموفيليا وأمراض الرئة الوراثية ، وكذلك في علاج الصدمات والحروق والصدمات.

غالبًا ما يتم استخدام التبرع بالدم الكامل محليًا في المستشفيات لعمليات نقل الدم المطلوبة أثناء الجراحة أو أي علاج طبي آخر.



يتطلب التبرع بالبلازما التزامًا من حيث مقدار الوقت لكل تبرع ووتيرة التبرع عادةً ما يستغرق التبرع بالبلازما ما بين ساعة وثلاث ساعات ، ويمكن التبرع بالبلازما مرتين خلال فترة سبعة أيام. يستغرق التبرع بالدم الكامل وقتًا أقل - أقل من 30 دقيقة - ويتبرع المتبرعون بشكل أقل تكرارًا - ليس أكثر من مرة واحدة في ثمانية أسابيع.

قد تتناسب البرامج مع حياة المتبرع بشكل مختلف في أوقات مختلفة من حياة المتبرع ، وهي بنفس الأهمية في المساعدة على تلبية حاجة طبية حيوية.