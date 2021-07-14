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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ما هي أهمية البلازما ونوعية الأمراض التي تعالجها؟.. تفاصيل

بلازما الدم
بلازما الدم

قالت الدكتورة أمنية  محمود مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي لتجميع البلازما، إن البلازما  تعتبر سائل الدم الذي يتكون من خلايا الدم الحمراء و البيضاء والأجسام المضادة والبروتينات .

 

وأضافت امنية محمود   في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام" المذاع على قناة " تن"، :"  البلازما  لها  مشتقات كثيرة وتساعد في علاج  أمراض كثيرة منها   سيولة الدم وبعض أمراض الكلى والكبد وأمراض نقص المناعة ".

 

وتابعت امنية محمود :" نستهدف استخدام البلازما في علاج الكثير من الامراض من أجل توفير  تكلفة استيراد  مشتقات البلازما من الخارج".

 

وأكملت امنية محمود:"  مستشفيات البلازما تعتبر أدوية يتم استخدامه في علاج الأمراض، مضيفة:"  جهاز فصل البلازما يقوم بفصل الدم عن البلازما، ويعمل أوتوماتيكيا".

 

ولفتت أمنية محمود:"  هناك شروط معينة لابد من توافرها في متبرع بلازما الدم. ومنها عدم إصابة  المتبرع بأمراض مزمنة او أجرى عمليات جراحية كبرى ".

 

المشروع القومي لتجميع البلازما 


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك بمركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.

وأكدت الوزيرة أن اليوم يُعد تاريخيًا ونقلة صحية لمصر والمنطقة بدعم القيادة السياسية، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلاً من استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية توطين الصناعات الدوائية بمختلف أنواعها بالدول لتحقيق الأمن الصحي لمواطنيها.

ولفتت الوزيرة إلى تدشين العمل بـ 6 مراكز لتجميع البلازما بـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهم: مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة محافظة الجيزة، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة دار السلام، والمركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية محافظة القاهرة، بالإضافة إلى المركز الإقليمى الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية، والمركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا خلال العام الجاري.

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