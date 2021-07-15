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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

91 ألف زائر في اليوم الرابع عشر لمعرض الكتاب

صدى البلد


شهد اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52  التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة   91 الف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا.

 

أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ان معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد خلال دورته الحالية معدلات متميزة من الإقبال الجماهيري  بالرغم من ظروف كورونا العصيبة، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفاً أن هذه الارقام في ظل هذه التحديات  تمثل  معدلات رائعة للحضور، متوقعاً أن يشهد اليوم الختامي للمعرض إقبالا كبيرا، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل ما نشهده من تحديات. 

 

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يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى اليوم الخميس 15 يوليو بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنيها بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D  .

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