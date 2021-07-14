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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتزامن مع معرض الكتاب.. فنانون جسدوا دور المثقف على الشاشة

خالد الصاوى
خالد الصاوى

دائماً ما كانت شخصية المثقف والروائى مصدر غنى للمؤلفين لتناولها على الشاشة ، سواء فى السينما أو التليفزيون ، وفى السطور التالية وبالترامن مع معرض الكتاب نرصد ابرز الأعمال التى تناولت شخصية المثقف والاديب : 

 

الضيف : 

 

من أبرز الأعمال التى تناولت شخصية الكاتب والمثقف هو فيلم الضيف ، حيث دارات  الأحداث في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه بسبب آرائه الجريئة، ويتحول العشاء إلى نقاش مثير بين الضيف واﻷب.

 

وقد لعب دور الروائى والمثقف الفنان خالد الصاوى ، والذى كان له العديد من الآراء التى كادت ان تودى بحياته . 

خالد الصاوى فى فيلم الضيف 

 

فيلم الإرهابى : 

 

على الرغم من أن شخصية الكاتب والمثقف لم تكن البطل فى فيلم الإرهابى ، أو الذى دارات أحداثه علي عبدالظاهر عضو في جماعة إرهابية متطرفة، ينفذ عملية إرهابية كبرى يروح ضحيتها عدد كبير من السياح، وأثناء هروبه تصدمه فتاة ثرية جميلة بسيارتها وتحمله إلى بيتها لعلاجه، وهناك يتعرف على أسرتها المتحررة، وخلال إقامته معهم، تتصارع الافكار داخله بين ما تروجه الجماعة وما يلمسه من خير وطيبة فيهم، ويشكك في كل شيء آمن به.

ولعب دور الروائى والمثقف داخل أحداث العمل الفنان محمد الدفراوى ، والذى كان ينوى بطل العمل أغتياله بسبب ارائه ، وقد تم تنفيذ عملية الأغتيال فى نهاية الأحداث.

محمد الدفراوى فى مشهد من العمل 

 

عدو المرأة : 

 

ودرات أحداث العمل حول عيسى كاتب صحفى ومثقف وروائى له العديد من الاصدارات التى يسيطر عليها كره النساء، ولا يخفي كراهيته تلك، مما يؤلب الجميع عليه، في حين تقرر إحدى الفتيات أن تخوض تحديًا صعبًا، وهو الوصول إلى عيسى ومعرفة ما يدور في عقله ، ولعب هذا الدور الفنان رشدى أباظة . 

رشدى اباظة فى مشهد من فيلم عدو المرأة 

أذكرينى : 

 

تدور الأحداث حول  منى التى عادت  إلى عمها لكي تعيش معه بعد وفاة والديها،و تقع منى في حب الكاتب  الشهير  والمثقف محمود حسين والذى جسد شخصيته الفنان محمود ياسين ، وهو بدوره يبادلها نفس المشاعر، لكن ما يعوق قصة الحب هذه هو زواجه من ليلى التي تعاني من مرض في القلب، فتتزوج منى بدورها من رجل أخر يدعى عبدالرحيم وتنجب منه، لكن كل شيء يتغير بعد أن تقع حادثة لمحمود.

محمود ياسين فى اذكرينى

 

المثقف خالد الصاوي محمود ياسين رشدي أباظة عادل إمام

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