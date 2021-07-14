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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"قوتنا الناعمة".. رئيس الأسقفية يشيد بـ معرض الكتاب

رئيس الأسقفية يشيد
رئيس الأسقفية يشيد بمستوى معرض الكتاب

زار الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم، الأربعاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب على رأس وفد كنسي، حيث كان في استقباله الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

 

وأبدى رئيس الأساقفة إعجابه بالمستوى اللائق الذي ظهر عليه معرض الكتاب في دورة هذا العام رغم تحديات فيروس كورونا مؤكدًا إن المعرض يضاهي معارض الكتب العالمية ويعيد لمصر مكانتها الثقافية وقوتها الناعمة.


وقال رئيس الأساقفة لرئيس هيئة الكتاب إن معرض الكتاب  يشجع العمل الثقافي بين صفوف الطبقة الوسطى التي تبني المجتمعات وذلك من خلال ما يقدمه المعرض من تخفيضات الكتب وفعاليات ثقافية مختلفة.


من جانبه، أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب إن المعرض طبق نظام الحجز الإلكتروني واستقبل عدد أقل من الجمهور في ظل الظروف التي فرضها وباء كورونا مما شكل تحديًا كبيرًا حيث اهتم المعرض بصحة الجمهور كأولوية قصوى.

 

وأشار رئيس هيئة الكتاب إلى سلاسل الإصدارات الجديدة التي تقدمها الهيئة مثل سلسلة "ما" التى تعمل على تنمية وعي الشباب بالمعارف التي قد يدرسونها في الجامعة مؤكدًا: نركز  بشدة على فكرة الهوية المصرية فاعدنا طبع  كتاب وصف مصر الذي وضعته الحملة الفرنسية وشخصية مصر لجمال حمدان وهذا العام  طبعنا موسوعة مصر القديمة لسليم حسن.

 

ورحب رئيس هيئة الكتاب بإقامة معرض للكتب داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك وذلك من أجل تنمية حركة الثقافة والقراءة في الأوساط المختلفة في نفس السياق، تفقد رئيس الأساقفة جناح دار النشر الأسقفية واطلع على أحدث إصدارات الدار التابعة للكنيسة كما تجول ببعض أجنحة دور النشر المسيحية مثل دار الكتاب المقدس ودار الثقافة وهيئة الخدمة الروحية.

 

حضر اللقاء كلا من الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس القساوسة و القس يشوع بخيت عميد مساعد (منصب كنسي) كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية والقس ميشيل ميلاد راعى لجنة الحوار والأستاذ سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.

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