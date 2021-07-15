أكبر وأقدم أثر.. تفاصيل نقل مركب الملك خوفو..عيسى زيدان يوضح

قال عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصرى الكبير، إن مركب الملك خوفو الاول يتكون من مركبين، المركب الثانية بيتم الآن استخراجها وترميمها و سيتم نقلها للمتحف المصرى الكبير مفككة ومن ثم يتم تجميعها.



وأضاف أن أعمال نقل مركب خوفو تتم بالطرق العلمية من اجل الحفاظ على الأثر والمحافظة عليه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، منوها إلى المركب الأولى سيجرى نقلها قطعة واحدة، متابعا: نقل مركب خوفو سيكون أكبر وأقدم أثر يتم نقله في العالم.



وأكمل “عيسى زيدان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”: تم جلب عربة من بلجيكا مخصصة لنقل مركب خوفو وتستخدم من خلال التحكم بها عن بعد، وجرى اختبارها في تجربة سابقة.



وأوضح أنه تم رفع كافة الاجزاء الخشبية الخاصة بمركب خوفو الثانية ، مضيفا: تم ترميم ما يقارب من 1700 قطعة ونقل 1400 قطعة للمتحف، وبعد الانتهاء من النقل سيتم تجميع المركب.



وشدد على أنه سيتم عرض المركبين داخل المتحف المصري الكبير، منوها إلى أنه تم عمل محاكاه لعملية نقل المركب للتأكد من سلامة الأمور.



مركب خوفو الشهيرة أطلق عليها البعض مراكب الشمس أو المراكب الجنائزية ، ولقبها البعض بـ سفن روح الآلهة ، استخدمت فى عهد الفراعنة لتعيد الملك إلى الحياة ، بعد البعث وفقا للمعتقدات المصرية القديمة ،من الأماكن المقدسة .

لنتعرف على تاريخ مراكب الملك خوفو وحقيقية ، كونها من المراكب الشمسية ، يوضح لنا أحد أهم خبراء الاثار المصرية الحقيقة الكاملة فى السطور القادمة .

روى الدكتور مجدي فكرى أستاذ الآثار المصرية بجامعة مدينة السادات ، أن هناك 5 مراكب لـ خوفو متواجدة حول الهرم منها 2 من الناحية الشرقية و 2 من الناحية الجنوبية وأخرى بجوار طريق الأهرامات .

أوضح الدكتور مجدي في تصريح لـ«صدى البلد» ،أن مراكب خوفو لقبت خطأ بـ اسم مراكب الشمس ، مشيرا الى أن الحقيقية لا توجد لها علاقة نهائيا ، و الصحيح أن يطلق عليها مراكب جنائزية ،أو مراكب من المراكب التي استخدمت أثناء حياة الملك خوفو .

تابع أستاذ الآثار المصرية أن بعد اكتشاف المركب الأول ،وجد على بعض قطع الخشب ، أثار الحبال ، متوقعا أن تكون مركبا استخدمها الملك خوفو ،أثناء حياتة أو نقل جثمانه عليها إلى معبد الوادى ، أو إحدى المراكب الجنائزية التي يستخدمونها للنقل ،إلى العالم الأخر وفقا للعقيدة المصرية القديمة .

أستكمل أن لدبنا 8 أنواع ، من المراكب الجنائزية ، تستخدم للعالم الأخر منهم 2 فقط التي يطلق عليهم مراكب الشمس وفقا للمتداول ، لافتا أن اكتشاف المركب الاول للملك خوفو تم اكتشافها سنة عام 1954 ، بالمنطقة الجنوبية بالهرم الكبير على مساحة 17 متر .

