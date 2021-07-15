الفنان سيد صادق باكيا: مفيش شغل ومعرفش إيه السبب

حل الفنان سيد صادق ضيفا على برنامج "القاهرة اليوم" حلقة قدمها الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي.

وعرض برنامج القاهرة اليوم تقريبا عن ابرز الاعمال التى قدمها الفنان سيد صادق .

وبكى الفنان سيد صادق متأثرا بالتقرير وكشف عن حزنه بسبب استبعاده عن الساحة الفنية لفترة طويلة .

وقال سيد صادق :المشكلة الشغل بيكبرك في المقام والقيمة والعمل نفسه، ولكن مفيش شغل، إيه الأسباب؟"

وأضاف: "أنا كان عندي العصب السابع والناس كلها عارفة، وأنا مش زعلان، لأن وأنا بعمل التجربة الدنماركية أستاذ عادل إمام قال لي يا سيد إوعى تكون فاكر لما جالك العصب السابع تزعل ومش حتشتغل، إنت بدأت تشتغل بعد ما جالك العصب السابع، بقيت كركتر جميل.

ومن ناحية اخرى كان الفنان سيد صادق رد على ما يتداول بشأن مرضه وشدة احتياجه وتعرضه للفقر، قائلا :"عايش مبسوط، ومستور ولم أشتكِ لأحد".

وأضاف صادق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه :"بصحتي وبمشي على رجلي، ومش مادد إيدي لحد، لماذا تؤذون أولادي وأحفادي بما تكتبون على المواقع"، مشيرا أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، من أعز أصدقائه.





من جانبه انتقد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الأخبار المتداولة عن الفنان سيد صادق أنه لا يجد مصدرًا للرزق، مؤكدا أنه يحيا حياة كريمة ومستورة وخيره على الناس جميعًا.