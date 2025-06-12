انخفاض مؤشر إس آند بي 500 رغم الاتفاق التجاري الأمركي الصيني

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية تعاملات جلسة على أداء ما بين انخفاض واستقرار، مع توقف موجة ارتفاع السوق الأخيرة، في ظل تقييم المتداولين للاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين وبيانات التضخم الأميركي.

واستقر مؤشر Dow Jones الصناعي. بينما هبط مؤشر S&P 500 بنحو 0.3%، وانخفض مؤشر Nasdaq المركببنحو 0.5%.

يأتي ذلك بعد ارتفاع مؤشر S&P 500 في ستة من جلسات التداول السبعة الماضية، وكان أقل بنسبة 2% عن المستوى القياسي الذي سجله في فبراير، وهو ما يأتي بعد أن كان في مرحلة ما أقل بنحو 20% عن مستواه القياسي.

وبحسب بيانات صادرة أمس الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% خلال شهر مايو مقارنةً بأبريل، وهو ما جاء أقل من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم Dow Jones والبالغة 0.2%.

كما زاد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% خلال مايوعلى أساس شهري، وهو أقل من المتوقع أيضاً.

وقالت الرئيسة التنفيذية العالمية لحلول الأصول المتعددة في غولدمان ساكس Goldman Sachs لإدارة الأصول، ألكسندرا ويلسون-إليزوندو: "كان التضخم في مايو أقل من المتوقع، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية لا تُحدث تأثيراًفورياً كبيراً، لأن الشركات كانت تستخدم المخزونات الحالية أو تُعدّل الأسعار ببطء بسبب عدم اليقين في الطلب".

وأضافت ويلسون-إليزوندو: "بينما ننتظر انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، سيجد السوق نفسه عالقاًبين التضخم وبيانات الوظائف. إذا ظل التضخم تحت السيطرة أو ضعف سوق العمل، فمن المرجح أن يُفكّر الاحتياطيالفدرالي في خفض معدلات الفائدة في المستقبل".

في سياق آخر، توصل المسؤولون الأميركيون والصينيون إلى توافق في الآراء بعد جولة محادثات في لندن. وكجزء منهذا الاتفاق، ستوافق الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، بينما سترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة علىبيع التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.

وحتى مع وضع اللمسات الأخيرة على إطار الاتفاق، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الأربعاء، إن الرسومالجمركية الأميركية على الواردات من الصين لن تتغير عن مستوياتها الحالية.

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال منشور على منصة "Truth Social" التابعة له، يوم الأربعاء، إنالاتفاق مع الصين "تم، ويخضع للموافقة النهائية من الرئيس (الصيني) شي وأنا". وأضاف: "سنحصل على رسومجمركية إجمالية بنسبة 55%، بينما ستحصل الصين على 10%".

وفي إطار اتفاقية التجارة، قال ترامب إن الصين ستوفر مسبقاً المغناطيسات و"أي معادن أرضية نادرة ضرورية"،وستسمح الولايات المتحدة للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأميركية.

وذكر الرئيس الأميركي، عبر منشوره، أن انفتاح الصين على التجارة الأميركية "مكسب كبير لكلا البلدين".

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من 4%، بعد ظهر الأربعاء، بفعل أنباء عن تصاعد التوترات في الشرقالأوسط، وخاصة بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق بسبب تزايدالمخاطر الأمنية في المنطقة.

مؤشرات وول ستريت بين الانخفاض والاستقرار في ختام التعاملات

استقر مؤشر Dow Jones الصناعي تقريباً مع انخفاض طفيف جداً بنحو 1.10 نقطة عند إغلاق تعاملات الأربعاء إلى42865.77 نقطة.