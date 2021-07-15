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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يكرم متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

 كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، في حضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة حسين الجندي، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.


وأوضح الدكتور طارق رحمي، خلال حفل التكريم، أن المحافظة استضافت على مدار شهرين أربعة من متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الشهيد أحمد منسي)، وهم محمد أنور عبد السلام فهد، محمد أحمد دسوقي إبراهيم، أحمد محمد محمد السيد، أحمد صلاح محمد توفيق، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم وضع برنامج تدريبي ميداني مكثف داخل أهم المؤسسات والهيئات داخل المحافظة. 


وأكد محافظ الغربية أن المحافظة قدمت كل الدعم وكافة إمكاناتها لمساعدة المتدربين خلال فترة المعايشة من أجل تنفيذ برنامج التدريب الميداني، لتطبيق ما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب بشكل عملي وعلى أرض الواقع بشكل يعزز مهارتهم وقدراتهم بما يؤهلهم لتولي زمام القيادة في العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة مما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعاته ،متمنياً النجاح والتوفيق للمتدربين في القادم من حياتهم. 


وأضاف محافظ الغربية أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة وصنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة يتوافق مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وخلال حفل التكريم، عرض أعضاء البرنامج الرئاسي للحاضرين ملخص للدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي الذي وضعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف كيفية الاستفادة منه في تطوير المؤسسات الحكومية.
 

محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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