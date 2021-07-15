بعد رفضها الحديث عنه .. تفاصيل قصة حب أحمد حلمي ومنى زكى

حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في برنامجه ABtalks وتحدثت قوة العلاقة بينها وبين زوجها الفنان أحمد حلمي، حيث تتمتع علاقتهما بالقرب والمودة طيلة فترة الزواج غير أنها رفضت التوسع في الحديث عنه خوفاً عليه من الحسد، حسب تعبيرها.

وتصدرت منى زكى تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحها عن زوجها الفنان أحمد حلمى.

ونرصد في السطور التالية قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي:

كشف الفنان أحمد حلمي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عن بداية تعارفه بزوجته الفنانة منى زكي، قائلا :" كنت في بداية مشواري الفني وكنت في مجال الديكور وكنت أقدم برنامج الأطفال، وكنت معجباً بالفنانة منى زكي جدا كممثلة دون أي مشاعر أخرى".

وأضاف حلمى، خلال لقائه «أحد أصدقائي قال لي فى إحدى المرات ستتزوج منى زكى وأكد لي أن ذلك سيحدث ولكني لم أهتم بكلامه نهائيا».

وتابع: «في يوم من الأيام اتصل بي المنتج محمد فوزى وطلب مقابلتي، فذهبت إليه بعد إنهاء تصوير برنامجي وكنت حينها مظهري غير مرتب وقال مازحا وأعتقد أن رائحتى كانت كريهة، وعندما دخلت لمكتبه تفاجأت بوجود منى زكي وحينها توترت ولم أتمالك نفسي وكان كل همى ألا تصل رائحتي إليها».

وأوضح: «كانت جلسة عمل عن مسرحية جديدة وفي نهاية الجلسة أتفق أنه سيكون هناك مكالمة أخرى لموعد آخر ونزلت من مكتبه وأنا متيقن انهم لم يحدثونى مرة أخرى ولكنى تفاجأت بمكالمة بعد يومين وطلب محمد فوزي مقابلتى وبعد جلسة العمل نزلت من عنده أنا ومنى سويا، وأخذت رقم هاتفها وعند وصولي للمنزل بدأت الاتصال بها للاطمئنان عليها فلم تجب ثم اتصلت على منزلها فردت عليَ وقالت إنها فقدت هاتفها المحمول فأخذت التفاصيل منها وذهبت أبحث عنه وبالفعل وجدته وأبلغتها على الفور، وهنا فرحت جدا وبعد هذا الموقف أصبحنا أصدقاء وبعدها طلبت منها الزواج».