أعقل مني بكتير .. منى زكي: أخاف اتكلم عن أحمد حلمي يتحسد

حلت الفنانة منى زكي ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في برنامجه ABtalks وتحدثت عن العديد من أمور حياتها.

وتحدثت منى زكي خلال اللقاء، عن تجارب حياتها الممتعة والمؤلمة وأيضاً عن اللحظات الأخيرة التي عاشتها مع والدها وما تعنيه الأمومة لها، كما تناولت بعض الأحداث من طفولتها والشهرة التي وصلت إليها وزادت مسؤوليتها.

وكشفت منى زكي عن قوة العلاقة بينها وبين زوجها الفنان أحمد حلمي، حيث تتمتع علاقتهما بالقرب والمودة طيلة فترة الزواج غير أنها رفضت التوسع في الحديث عنه خوفاً عليه من الحسد،حسب تعبيرها.

وقالت منى زكي عن أحمد حلمي: “أنا جوزي أعقل مني بكتير وأحسن مني بكتير، وعلمني حاجات كتير، أنا مش عايزة أتكلم عليه.. بخاف أحسد جوزي بجد”.

يذكر أن بدأ الفنان محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد “الجواهرجى” وذلك داخل أحد الاستوديوهات الخاصة والذى يشارك فى بطولته مع الفنانة منى زكى.

وجمعت المشاهد التى تم تصويرها بين عدد من النجوم المشاركين فى العمل بجانب محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة واحمد السعدنى.

والفيلم يشارك فيه عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وهو من تاليف عمر طاهر واخراج اسلام خيرى.