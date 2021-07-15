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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار أمام اليورو لأعلى مستوياته في 3 أشهر .. تفاصيل

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

ارتفع الدولار الأميركي ليلامس أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل اليورو، كما سجل ذروة أسبوع أمام الين الياباني، بعد أن حفز ارتفاع التضخم الأميركي الرهانات على تشديد أسرع للسياسة النقدية بأكبر مما أشار إليه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي حتى الآن.

وقفز الدولار النيوزيلندي بأكثر من 1% إلى 70.235 سنت أميركي بعد أن قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم الأربعاء إنه سيوقف برنامج شراء الأصول واسع النطاق، مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وصعدت العملة الأميركية إلى 1.17720 دولار مقابل اليورو لتصل إلى أعلى مستوى منذ الخامس من أبريل لليوم الثاني على التوالي، ثم تراجعت بنسبة 0.1% إلى 1.17860 دولار مقابل العملة الموحدة.

كما ارتفع الدولار إلى 110.70 ين ياباني للمرة الأولى منذ السابع من يوليو قبل أن يتراجع 0.1% إلى 110.50 ين.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات بنسبة 0.1% إلى 92.705 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 92.832، أقل بقليل من مستوى 92.844 الذي بلغه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاما في يونيو بنسبة  5.4% وسط قيود العرض واستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر من مستوياتها المتدنية أثناء الجائحة.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى كلمة رئيس الاحتياطي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثا عن أي مؤشرات عن توقيت تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

الدولار الين اليابانى الكونجرس الولايات المتحدة اسعار الفائدة

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