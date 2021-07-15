يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل وافلز بالصلصات بمذاق لا يقاوم.

مقادير وافلز بالصلصات



3 و ربع كوب دقيق ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 بيض

1 ملعقة صغيرة فانيلا نصف كوب زيت

1 كوب ماء 1 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

للتقديم

صوص شوكولاتة

صوص كراميل

سكر بودرة



طريقة تحضير وافل بالصلصات



* في وعاء يخلط الدقيق، الملح، السكر والبيكنج باودر

* في وعاء آخر يوضع البيض، الفانيليا، الزيت، الماء واللبن

* يضاف خليط الدقيق على مزيج البيض تدريجياً مع التحريك المستمر حتى نتخلص من التكتلات.

* تسخن آلة الوافل ثم يضاف مقدار مغرفة من خليط الوافل. يترك الخليط حتى ينضج ثم يوضع الوافل في طبق التقديم

* تكرر الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية. وتقدم مع الصوصات