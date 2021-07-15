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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل وافلز بالصلصات بمذاق لا يقاوم

وافلز بالصلصات
وافلز بالصلصات

يقدم الشيف الشربيني  طريقة عمل وافلز  بالصلصات بمذاق لا يقاوم.

مقادير وافلز بالصلصات


3 و ربع كوب دقيق ملح 

2 ملعقة كبيرة سكر

 2 بيض

 1 ملعقة صغيرة فانيلا نصف كوب زيت 

1 كوب ماء 1 كوب لبن 

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

 للتقديم

صوص شوكولاتة 

صوص كراميل 

سكر بودرة 


طريقة تحضير وافل بالصلصات


* في وعاء يخلط الدقيق، الملح، السكر والبيكنج باودر

* في وعاء آخر يوضع البيض، الفانيليا، الزيت، الماء واللبن

* يضاف خليط الدقيق على مزيج البيض تدريجياً مع التحريك المستمر حتى نتخلص من التكتلات.

* تسخن آلة الوافل ثم يضاف مقدار مغرفة من خليط الوافل. يترك الخليط حتى ينضج ثم يوضع الوافل في طبق التقديم

* تكرر الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية. وتقدم مع الصوصات

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