يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل وافلز بالصلصات بمذاق لا يقاوم.
مقادير وافلز بالصلصات
3 و ربع كوب دقيق ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
2 بيض
1 ملعقة صغيرة فانيلا نصف كوب زيت
1 كوب ماء 1 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
للتقديم
صوص شوكولاتة
صوص كراميل
سكر بودرة
طريقة تحضير وافل بالصلصات
* في وعاء يخلط الدقيق، الملح، السكر والبيكنج باودر
* في وعاء آخر يوضع البيض، الفانيليا، الزيت، الماء واللبن
* يضاف خليط الدقيق على مزيج البيض تدريجياً مع التحريك المستمر حتى نتخلص من التكتلات.
* تسخن آلة الوافل ثم يضاف مقدار مغرفة من خليط الوافل. يترك الخليط حتى ينضج ثم يوضع الوافل في طبق التقديم
* تكرر الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية. وتقدم مع الصوصات