طريقة عمل براونيز بالكراميل.. بالفيديو

تعتبر طريقة عمل براونيز من اشهي الحلويات التي يمكن تقديمها بعد وجبة الغداء، لذا قدمت الشيف نونا عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك طريقة عمل براونيز بالكراميل ، وذلك باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.



وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الخبر: 45 دقيقة

تكفي : 6 أشخاص



ويمكن تقديم



طريقة عمل براونيز بالكراميل



مقادير طريقة عمل براونيز بالكراميل ويمكن تقديم طريقة عمل براونيز بالكراميل بعد تناول وجبة الغداء، أو في آخر اليوم أو حتى على وجبة الافطار مع الشاي او النسكافيه، حيث يمكن أن تعطي أفراد أسرتك الطاقة اللازمة والتي يحتاجونها في بداية يومهم، وإليكم الوصفة خطوة بخطوة.

علبة براونيز جاهزة

1/3 كوب زيت

1/3 كوب ماء

2 بيض صغيرة

(صوص الكراميل)

1 كوب سكر

2 كوب حليب

2م.ك نشا

2م. ك كريم شانتيه

2م. ك زبدة

طريقة عمل براونيز بالكراميل:

1- نحضر بولة ونضع بها البيض والزيت والماء ونضع خليط البراونيز الجاهز، ونضرب بالمضرب الكهربائى اول دقيقة على سرعة هادئة ثم نعلى السرعه ونضرب لمدة خمس دقائق ويمكن إستبدال المضرب الكهربائي بالمضرب السلك.

2- ثم نحضر صينية ونضع بها الخليط، وندخله فرن مشتعل مسبقا في المنتصف على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تمام التسوية، وبعد وبعد خروجها نضع عليها صوص الكراميل وأيس كريم وتقدم حسب الرغبة.

(الكراميل)

3- نضع كوب السكر فى طاسة او فى حلة على النار بدون تحريك او تقليب حتى يتكرمل السكر، ويصل لدرجة اللون المطلوبة، وفى ذلك الوقت نضع الحليب ونضع عليه النشا والكريم شانتى، ونقلبهم حتى تمام الذوبان على البارد.

4- ثم ننزل بهم على السكر المكرمل مع التقليب المستمر، وتهدئة النار حتى نصل للقوام المطلوب، ثم نرفعه من على النار ونضيف الزبدة ونقلب وفى حالة وصول الكراميل لسمك ثقيل يمكن اضافة القليل من الحليب، وتقليبه حتى نصل للقوام المطلوب.