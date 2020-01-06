حلويات الشتاء.. براونيز الكاكاو اللذيذة

تبحث كل ربة منزل على طرق جديدة لتقديم حلويات مفيدة ولذيذة لأسرتها ولذلك يمكنك أن تتعرفى على طريقة عمل براونيز الكاكاو.

المقادير:

1 و نصف كوب دقيق

1 كوب زبدة سائلة

1 كوب سكر

200 جرام كاكاو خام غير محلى

3 بيضة

فانيليا

رشة ملح

ممكن تزودى نكهات حسب الرغبة

النكهات:

كريمة شيكولاتة بالبندق

مارشميللو

شيكولاتة ملونة

كرات شيكولاتة

بسكويت بالشيكولاتة

شيكولاتة بالكراميل

الطريقة:

* تخلط الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض والفانيليا ورشة الملح.

* يضاف الكاكاو ثم يضاف الدقيق مع استمرار التقليب.

* يصب الخليط فى صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.

* يدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة فقط.