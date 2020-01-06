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مرأة

حلويات الشتاء.. براونيز الكاكاو اللذيذة

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تبحث كل ربة منزل على طرق جديدة لتقديم حلويات مفيدة ولذيذة لأسرتها ولذلك يمكنك أن تتعرفى على طريقة عمل براونيز الكاكاو.
المقادير:
1 و نصف كوب دقيق
1 كوب زبدة سائلة
1 كوب سكر
200 جرام كاكاو خام غير محلى
3 بيضة
فانيليا
رشة ملح
ممكن تزودى نكهات حسب الرغبة
النكهات:
كريمة شيكولاتة بالبندق
مارشميللو
شيكولاتة ملونة
كرات شيكولاتة
بسكويت بالشيكولاتة
شيكولاتة بالكراميل
الطريقة:
* تخلط الزبدة مع السكر ثم يضاف البيض والفانيليا ورشة الملح.
* يضاف الكاكاو ثم يضاف الدقيق مع استمرار التقليب.
* يصب الخليط فى صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.
* يدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة فقط.
* يقطع لمربعات و يزين بالنكهات حسب الرغبة ويقدم.
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