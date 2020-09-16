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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل براونيز في المنزل

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:31 ص
طريقة عمل براونيز
طريقة عمل براونيز
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هاجر هانئ
براونيز من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، لذا قدمت الشيف  زينب مصطفى مقدمة برنامج "بالصحة والراحة" طريقة عمل براونيز في المنزل بأقل المكونات.

مقادير براونيز:

150 جرام زبدة مذابة
 125 جرام شوكولاتة مذابة
 3 بيضات
 380 جرام سكر
 7 جرام فانيليا
 125 جرام دقيق
 40 جرام كاكاو خام 

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لتزيين البراونيز:

سكر بودرة 
صوص شوكولاتة 

طريقة تحضير براونيز:

- يخفق البيض والزبدة والفانيليا والسكر ثم تضاف الشيكولاتة والكاكاو
- يوضع الخليط على ورق زبدة في صينية، ويدخل الفرن لمدة 15 دقيقة
- تقدم وتزين بسكر بودرة وصوص شيكولاتة
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