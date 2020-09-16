أحلى من المحلات.. طريقة عمل براونيز في المنزل

براونيز من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، لذا قدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج "بالصحة والراحة" طريقة عمل براونيز في المنزل بأقل المكونات.
مقادير براونيز:
150 جرام زبدة مذابة
125 جرام شوكولاتة مذابة
3 بيضات
380 جرام سكر
7 جرام فانيليا
125 جرام دقيق
40 جرام كاكاو خام
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لتزيين البراونيز:
سكر بودرة
صوص شوكولاتة
طريقة تحضير براونيز:
- يخفق البيض والزبدة والفانيليا والسكر ثم تضاف الشيكولاتة والكاكاو
- يوضع الخليط على ورق زبدة في صينية، ويدخل الفرن لمدة 15 دقيقة
- تقدم وتزين بسكر بودرة وصوص شيكولاتة