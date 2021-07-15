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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مبادرة “حياة كريمة”حققت استراتيجية الدولة 2025 فى بناء الإنسان المصري

النائبة عبلة الألفى
النائبة عبلة الألفى ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قالت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،  تعد أكبر مشروع تنموي عملاق، جاء لتطوير وتنمية الريف المصري، إلى جانب تحسين مستوى معيشة الأسر، و تطوير البنية التحتية ، ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادي، وكذلك للمرأة المعيلة، لافتًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشاكل القرى والريف والتي استمرت لعقود طويلة.

وأشارت" الألفى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه المبادرة تراعي تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والإنسانية بمفهومها الشامل، حيث استطاعت أن تغير ثقافة وتربية الأطفال ، وذلك من خلال تدريبهم وإنشاء الحضانات لرعاية الطفولة المبكرة وملف محو الأمية، مؤكدة أن حياة كريمة منذ بدايتها لم تقتصر فقط على تطوير المباني الخاصة بقرى الريف المصري، بل عملت أيضا على إحداث تنمية حقيقية وشاملة فى تغيير وسائل التعليم ، وكذا وسائل المعيشة الخاصة بكل مواطن، وتوفير بيئة آدمية كاملة متكاملة، استطاعت من خلالها تحقيق استراتيجية الدولة 2025، والتى تتجه لبناء الدولة والمواطن على حد السواء.

 

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أيمن أبو العلا: «حياة كريمة» تعكس حرص الدولة على ضمان وتعزيز حقوق الإنسان

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بشير عبد الفتاح: مبادرة حياة كريمة ساهمت فى تقليل الهجرة من الريف إلى المدينة

 

حياة كريمة إنجاز عظيم من إنجازات القيادة السياسية

 

وأكدت عضو صحة النواب، أن هذه المبادرة ، تمثل إنجاز عظيم من إنجازات القيادة السياسية، والتى حملت على عاتقها ملف الإصلاح منذ توليها حكم البلاد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فى قرار سابق لها، شهدت بأن مبادرة حياة كريمة، مبادرة إنسانية لم تحدث من قبل وعلى مستوى العالم.

 

وأعربت “ الألفى” عن تمنيها من جموع الشعب المصري، الإصطفاف جنبا إلى جانب الدولة، ومساعدتها فى استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية.

 

 

جدير بالذكر أن اليوم الخميس، يشهد احتفالية كبري ، للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي ".

 

 

 

لجنة الصحة مجلس النواب حياة كريمة الريف المصري الرئيس السيسي

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