بعد 48 ساعة.. انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل بالجيزة

نجحت قوات الانقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل باطفيح.



كانت تلقت غرفة النجدة ، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح جنوب الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.



تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة في الجيزة التحقيق.



وعقب مرور 48 ساعة من البحث والاستعانة برجال الضفادع البشرية ولانشات الانقاذ النهري في الجيزة لمسح المسطح المائي تم انتشال جثة الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن طالب جامعي غرق بنهر النيل في أطفيح، بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.