الأزهر يطلق المسابقة العالمية مواهب وقدرات للوافدين والأجانب للموسم الثاني

أطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، المسابقة العالمية‏ "مواهب وقدرات"، تحت شعار "تنوع وتعايش" في موسمها الثاني، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم ‏‏(ما قبل جامعي- جامعي- دراسات عليا).

تتضمن المسابقة ١٦مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية المهارات الممتازة للطلاب والأفكار الإبداعية ‏والمواهب الفذة الخلاقة والفنون الجميلة الراقية؛ عن طريق اختيار أفضل 10 طلاب وافدين في كل محور من محاور ‏المسابقة، مع العلم أن آخر موعد للتقديم ١٥/٩/٢٠٢١

ويتم التقديم في المسابقة من خلال الرابط ‏https://www.azhar.eg/talents/index.htm، وتعمل ‏المسابقة على اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل ‏لطاقاتهم وإكسابهم الخبرات، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهري في نفوسهم.‏

وتأتي المسابقة لخلق تنوع علمي ثقافي فكري إبداعي بين الطلاب الوافدين وفتح الباب أمام المبدعين والمتميزين وحفظة ‏القرآن الكريم، ولتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للطلاب الوافدين والأجانب بجميع مراحل التعليم بالأزهر الشريف، ‏ونشر ثقافة الإبداع للجميع، ولتحصين الطلاب الوافدين والأجانب ضد الأفكار التي لا تتفق مع المنهج الأزهري ‏الوسطي، وحمايةً لهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.‏

فى سياق آخر، قدم جناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره العديد من الإصدارات والندوات الافتراضية والفعاليات؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من 1000 عام.

وشهد جناح الأزهر الشريف طوال المعرض، إقبالاً جماهيريا منضبطا، وملتزما بالإجراءات الاحترازية، مقبلا على الإصدارات والدوريات المعروضة، فضلا عن متابعة الندوات الافتراضية وبانوراما الأزهر عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن ورش العمل الفنية، التي تنوعت ما بين ورش للرسم والتلوين والخط العربى والأعمال اليدوية.

ونظم جناح الأزهر سلسلة من الندوات الافتراضية، بلغ عددها 14 ندوة، تم بثها مباشرة بدون جمهور حرصا من الأزهر على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تحاور في الندوات كبار العلماء من الأزهر وخارجه حول الكثير من الموضوعات الدينية والمجتمعية المتنوعة.

وجاءت الندوات تباعا بواقع ندوة كل يوم كالآتي: الأزهر والقدس (قضية هوية)، الفتاوى وضوابطها بين العلماء وغير المتخصصين، الرسول الكريم ومنهجية التعامل مع سنته من خلال الصحيحين، جلسة نقاشية عن الإلحاد، احترام الأديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية، الفهم المغلوط للنص الديني والتراثي، الحرية الشخصية في الأديان السماوية، قصص نجاح الطلاب الوافدين بالأزهر، مناقشات حول المذهب الأشعري، الفن وأثره على المجتمع، الزكاة بين الفريضة والتكافل الاجتماعي، التاريخ الوطني للأزهر، و دور الأزهر الشريف في أفريقيا.

وكانت الصورة المصنوعة من الخشب لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر -طوال فترة المعرض- برواق الجناح؛ الأكثر جذبا للجمهور، لأخذ لقطات تذكارية معها، كما شهدت إصدارات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لعام ٢٠٢١ إقبالا كبيرا من جانب رواد المعرض، الذين اصطفوا بمركز البيع للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، التى تباين تصنيفها ما بين قضايا فكرية، ومعالجات علمية للمشكلات الأسرية والاجتماعية، وأخرى ترسخ لمفهوم المواطنة وتدعم ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر؛ فضلًا عن الإصدارات التاريخية المهمة التى تربط بين الماضى والحاضر برؤية واقعية تأخذ فى اعتبارها التغيرات المعاصرة، كما أتاحت مكتبة الأزهر فى ركنها الخاص بالجناح، فرصة للاطلاع على مخطوطات تاريخية.

وشهدت ورش الخط العربى توافدا ملحوظا من الجمهور، حيث حرص الزوار على كتابة أسمائهم بالخط العربى بطريقة احترافية متميزة؛ فيما جذبت ورشة الفن التشكيلي للفنان رضا فضل جمهور المعرض، علما بأن الفنان يرسم بفمه نظرا لفقد ذراعيه، فيما كان الأطفال على موعد مع البهجة والمرح فى ركنهم الخاص، حيث استمتعوا بعروض أفلام الكرتون، واللعب مع الشخصية الكرتونية "نور"، والاستفادة من الهديا والعروض التي قدمها الركن للأطفال.

ولاقت مبادرة مفتيات وواعظات الأزهر التي اطلقها فضيلة الإمام الأكبر، ووجه فضيلته من خلالها بالدفع بواعظات الأزهر بمعرض الكتاب نجاحا كبيرا، حيث تصدر مفتيات الأزهر بركن الفتوى إلى كل ما يخص فتاوى النساء، وجاءت جميع الفتاوى نابعة من الفكر الأزهري الوسطي المستنير، ودارت معظم التساؤلات لجميع الزوار عن الطلاق والميراث والمعاملات البنكية والشبهات المثارة والإلحاد، والجواز بلا إنجاب، وعبر الزوار عن شعورهم بالاطمئنان بعد الحديث للجنة الفتاوى وسماع آرائهم.

وحرص زوار جناح الأزهر على التقاط الصور التذكارية مع شخصية المعرض هذا العام وهو فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، بعد اختياره "شخصية الجناح"، نظرا لإسهاماته الجليلة فى النهوض بالأزهر الشريف، وسعيه الدائم للتجديد والتطوير.