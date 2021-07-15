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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب طنطا يواصلون زياراتهم لـ معرض الكتاب الدورة 52

طلاب طنطا يواصلون
"طلاب طنطا" يواصلون زياراتهم لمعرض الكتاب في دورته الـ 52

أكد  الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا  لشئون التعليم والطلاب أنه  فى إطار حرص  الجامعة علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة، نظمت إدارة التربية العسكرية  بالجامعة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى  عدة زيارات  لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة لغرس القيم الوطنية  ورفع روح الولاء والانتماء لدي طلابها والارتقاء بمستوي الوعي لديهم.

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أضاف نائب رئيس الجامعة أن الزيارة شارك فيها 27 طالبا وطالبة، حيث قاموا بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع إلى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق ونبذة عن المناورات والفاعليات التي تقوم بها القوات المسلحة، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها، كما اطلع الطلاب على الإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة لنشر العلوم والمعرفة ، والمجلدات التي تضم معارك الجيش المصري فى العصر القديم وعقب الفتح الإسلامي وفى العصر الحديث وقصص بطولات ضباط وأفراد القوات المسلحة على مر العصور، بالإضافة إلى إصدارات للتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية، فضلًا عن إصدارات إدارة الشؤون المعنوية المطبوعة والمرئية والمسموعة.

وأشار إلى حرص  طلاب الجامعة خلال الزيارة في الاطلاع على الدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحة للغات وإدارة نظم المعلومات، وإصدارات إدارة الخدمات الطبية التي تصدرها فى مختلف المجالات الطبية المتخصصة والنشرات العلمية.

"طلاب طنطا" يواصلون زياراتهم لمعرض الكتاب في دورته الـ 52

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طلاب طنطا معرض أبرز الكتاب والمفكرين دورته ميرهان هشام

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