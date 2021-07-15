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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يوفر كشك لبائع ترمس ويكلف بإستخراج معاش له

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمطلب المواطن ( ر.ن.ع ) بائع الترمس والمقيم بحي سوارس بمدينة أبو كبير بإقامة كشك له ولأسرته الصغيرة ليعينه على تحمل نفقات المعيشة وأعباء الحياة والبدء في إجراءات صرف معاش كرامة ، وكذا التنسيق مع فريق التدخل السريع (أطفال بلا مأوي) بمديرية التضامن الاجتماعي لبحث إمكانية عودة ابنته من دار الرعاية بالزقازيق للإقامة معه.

 

جاء ذلك بعد استغاثه تقدم بها أحد المواطنين بمدينة أبو كبير عبر فيديو تم بثه على صفحات التواصل الإجتماعي ويدعي ( ر.ن.ع)  ويبلغ من العمر 62 عاما ومتزوج و يقيم بمنزل بالإيجار ويعمل بائع حلويات متجول بالقطار والان يقوم ببيع الترمس بشوارع المدينة وليس لديه مصدر دخل ثابت ولدية ابنه تم ايداعها بمؤسسة الرعاية بالزقازيق يطلب من المحافظ مساعدته في توفير كشك له وكذلك استخراج معاش كرامة وعوده ابنته للإقامة معه.

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و كلف محافظ الشرقية حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بفحص الحالة ، وتحديد موعد لتوقيع القومسيون الطبي المميكن عليه بتاريخ 27 يوليو الجاري بمستشفي الإحرار بمدينة الزقازيق لإستخراج معاش كرامة له ، و إعداد بحث من مؤسسة التكافل بالشرقية لصرف مساعدة شهرية لحين إقرار معاش كرامة والتنسيق مع فريق التدخل السريع ( أطفال بلا مأوي ) بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لبحث إمكانية عوده الإبنة من دار الرعاية للإقامة مع الاسرة وتحقيق المصلحة الفضلى لها، وكذلك التنسيق مع إحدى الجمعيات الاهلية لإقامة كشك للمواطن وتزويده بالبضاعة وإمداده بالمواد غذائية واللحوم ، لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهله وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.

الشرقية التضامن استغاثة معاش التكافل

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