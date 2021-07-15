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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وكالة الفضاء المصرية في معرض الكتاب.. تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن هذه الدورة الحالية والاستثنائية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مشاركات جادة ونجاحات مثمرة للعديد من المؤسسات الحكومية للدولة، حيث حظيت هذه المشاركات بمعدلات مبهرة من الإقبال الجماهيري على خدماتها المجانية والمعلوماتية التي قدمتها لرواد المعرض، والتي استطعات باقتدار بلورة مساعي وجهود الدولة الهائلة في مسارات التحولات الرقمية والتكنولوجية بكافة المجالات، وتفعيل رؤية مصر 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. 


حيث أشاد الحاج علي بالإقبال الجماهيري المتميز الذي حظيت به المشاركة الأولي  لوكالة الفضاء المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تم إنشائها عام 2018 بقرار من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، وأثنى على حالة الزخم المعلوماتي المُقدم من قبل الوكالة للشباب المصري عن علوم الفضاء من خلال نماذج المحاكاة.

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وقد أظهرت المتابعات الميدانية لفريق عمل المعرض حجم الإقبال الجماهيري المتميز وتفاعل رواد المعرض مع سلسلة الخدمات والتطبيقات المعلوماتية التي قام بها فريق عمل الجناح، كما ثمن الجهود المبذولة في إطار تبادل التعاون الثقافي والفكري الحاصلة بين وزارة الثقافة والوكالة لتقديم أفضل الخدمات المعلوماتية للجمهور المصري إبان مدة إقامة المعرض.

 

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الإنجازات والابتكارات العلمية التي قدمتها وكالة الفضاء المصرية خلال تواجدها في معرض الكتاب من خدمات ومشاريع تفيد شباب المجتمع المصري وغالبيتها للتعريف بما تقوم به وكالة الفضاء المصرية لنشر ثقافة الفضاء في مصر وإفريقيا َتندرج فيما يلي:_

١- Egypt Sat 1  وهو نموذج لأول قمر صناعي استشعار عن بعد
٢- CanSat  قمر تعليمي لطلاب المدارس المصرية
٣- Cupe Sat  قمر الجامعات المصرية

٤- كاميرا فضائية تنفيذ القوات المسلحة ووكالة الفضاء المصرية.

٥- VR نظارة الواقع الافتراضي وهي مركز  
لتجميع الاقمار الصناعية افتراضيا لتقليل الجهد والوقت والتكلفة.

٦- مشروع Space Keys القمر الصناعي التعليمي بالجامعات المصرية بكليات هندسة وعلوم.

٧-  EUTS وهو تدريب صيفي لطلبة الفرق النهائية في كليات هندسة وعلوم وحاسبات ومعلومات وعلوم ملاحة وتكنولوجيا الفضاء.
٨- جامعة الطفل بالتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتي تتضمن كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء للأطفال.
٩-  مبادرة سبيسك بالتعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

١٠- المنصة التعليمية لوكالة الفضاء المصرية والتي تقدم محاضرات أكاديمية متخصصة في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والبيئة الفضائية بشهادة معتمدة لأول مرة في الوطن العربي.

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