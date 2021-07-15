كيفية بر الوالدين والجدود.. "في بيتنا مسن" أحدث مؤلفات وفاء ماهر

تستعد الكاتبة وفاء ماهر، نائب رئيس مهرجان القنوات الفضائية، لطرح كتابها الثالث “فى بيتنا مسن”.

كتاب “في بيتنا مسن” تتناول فيه الكاتبة، قضية مهمة في مجتمعنا وموجودة في كل بيت وهى مرحلة الشيخوخة وكيف نتعامل مع هذه السن سواء أب أو أم أو جدة فلابد أن نحتويهم ونقدم لهم الاهتمام والرعاية من خلال بعض القصص وكيف عانى أصحابها للوصول للمثالية، حسب أوامر الدين ومكلفاته.



عُرض للكاتبة وفاء ماهر، خماسية شهر أبريل الماضي بعنوان “مش هنفرح بيكي”، وهى قصة من كتابها السابق حكايات امرأة أربعينية.



القصة عولجت وتم تحويلها إلى مسلسل وحقق نجاحا كبيرا، بطولة الفنانة جومانا مراد، سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج طارق رفعت.