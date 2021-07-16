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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد (فيديوجداف)

صدى البلد

أغرب قصة حب .. هكذا وصفت قصة أمريكيتين توأم أحبتا شابين شقيقين وتوأمين أيضًا، وقررتا الزواج منهما والعيش تحت سقف واحد ليصبحوا أبطال قصة زواج 4 توائم . 

غرائب أمريكا 

دائما ما نقرأ عن أخبار الغرائب لكن في هذه القصة التي تعد أغرب قصة حب لم تتخيل التوأمتان الأمريكيتان المتشابهتان أنهما ستقعان في حب توأمين آخرين، على الرغم من أنهما نشأتا على مساندة بعضهما البعض وعدم الافتراق مطلقًا، وبوح كل منهما بسرها إلى الأخرى. 

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من ضمن غرائب الأخبار ما أوردته صحيفة «ميرور» البريطانية عن الفتاتين فانيسا وكيريسا داربينو صاحبتي أغرب قصة حب واللتين تعملان كمدربتين في إحدى صالات الجيم، عبرتا عن دهشتيهما من أن مستقبلهما متوافق بتلك الطريقة. 

غرائب

وذكرت الصحيفة من ضمن أخبار الغرائب أن التوأمتين الأمريكيتين صاحبتي أغرب قصة حب قابلتا الشقيقين جاكوب ولوكاس سيلبي "29 سنة" في يونيو من العام الماضي، في مدينتهما ميدفورد عن طريق ممرضة صديقة في أحد المستشفيات.  

وبعد استئذانها أعطته الممرضة رقمها للتواصل معها، وهو ما حدث في اليوم التالي، وعقب أول لقاء تيقن الجميع أنه حب من النظرة الأولى، وبدا أن هناك حالة من الانسجام والتفاهم بينهما، وتطورت العلاقة بين التوائم الأربعة بعد 3 أشهر إلى خطبة رسمية أعقبها زواج. 

قصة زواج 4 توائم

واتفق الأربعة على السكن في بيت واحد مع التأكيد على أن كلا منهم يستطيع التعرف على نصفه الآخر بسهولة. 

غرائب الأخبار 

وعن ذلك تعلق فينيسا: «نحن نتعايش بشكل جيد وكأننا أفضل أصدقاء وأزواج، بيننا نحن الأربعة وأصبحت الحياة بالنسبة لنا أكثر متعة وراحة».   

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ونوهت بأنه لا يخلو الأمر من مواقف طريفة عندما يخرج الأربعة معًا، إذ كثيرًا ما يستوقفهم الغرباء لسؤالهم عن ارتباطهم وكيفية التعرف على بعضهم البعض مع التقاط صور سيلفي للذكرى، ليجعل منهم ذلك أحد غرائب أمريكا . 

وقالت الصحيفة إن التوأمتين صاحبتي أغرب قصة حب قابلتا الشقيقين  في أحد المستشفيات في مدينتهما ميدفورد عن طريق ممرضة صديقة.  

وأعطت الممرضة أحدهما رقمها للتواصل معها، وهو ما حدث في اليوم التالي، وعقب أول لقاء تيقن الجميع أنه حب من النظرة الأولى، وبدا أن هناك حالة من الانسجام والتفاهم بينهما، وتطورت العلاقة بين التوائم الأربعة بعد 3 أشهر إلى خطبة. 

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وللمزيد حول غرائب أمريكا وحكاية الفتاتين صاحبتي أغرب قصة حب وسر زواج 4 توائم والمزيد عن أخبار الغرائب شاهد الفيديواجراف التالي: 

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